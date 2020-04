Bývalý šéf FIA Mosley je pro zrušení sezony formule 1

Bývalý šéf Mezinárodní automobilové federace FIA Max Mosley je pro zrušení kompletní sezony formule 1. Současná nejistota vyvolaná pandemií koronaviru podle něj situaci jen zhoršuje a způsobuje všem stranám stále větší finanční ztráty. Svému nástupci Jeanu Todtovi proto doporučil letošní šampionát vůbec nezačínat.

"Stáje a pořadatelé by pak měly jistotu a mohly by začít plánovat a přijmout opatření. Teď nic nevědí a přicházejí o peníze," řekl Mosley agentuře DPA. "Vyčkávání představuje riziko, že se situace ještě zhorší, přitom není jisté, že z toho vůbec něco bude," dodal osmdesátiletý Brit, který vedl FIA v letech 1993 až 2009.

Mistrovství světa v královské motoristické třídě dosud nezačalo. Sezona měla odstartovat v polovině března, ale úvodní závod v Austrálii byl stejně jako Velká cena Monaka zrušen. Dalších sedm Grand Prix bylo odloženo a podle provizorního kalendáře je nyní nejbližším závodem Velká cena Francie, která by se měla jet 28. června.

Současný šéf FIA Todt na posledním jednání s vedením F1 diskutoval o možnostech restartu sezony a vyjádřil názor, že ještě v tomto roce se pojedou závody i s diváky. Mosley takový optimismus nesdílí.

"Neexistují žádné záruky, že se bude moci závodit v červenci, a vlastně to vypadá stále nepravděpodobněji," konstatoval Mosley. Rozhodně také odmítl myšlenku uspořádat závody bez diváků. "To by byla pro většinu pořadatelů finanční katastrofa," řekl. Přínosnější by podle něj bylo, aby FIA a vedení F1 využily čas a začaly jednat třeba o nové organizaci a struktuře formule 1 do budoucna.