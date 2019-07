Kvalifikaci v Silverstonu vyhrál Bottas. Hamilton začne druhý

Do nedělní Velké ceny Británie formule 1 odstartuje z prvního místa Valtteri Bottas. Na druhém místě v kvalifikaci skončil lídr šampionátu a obhájce titulu Lewis Hamilton rovněž z Mercedesu a minimální odstup si udržel také třetí Charles Leclerc z Ferrari.

Bottas si pro čtvrtou pole position v sezoně dojel v rekordním čase 1:25,093 a Hamiltona porazil o šest tisícin. "Opět mi to skvěle sedlo a to člověku vždycky připomene, proč vlastně závodí," uvedl Bottas. "Věděl jsem, že první kolo bylo skvělé, ale ne dokonalé. Ve druhém jsem měl jet lépe, ale nakonec to i tak stačilo," dodal.

Pětinásobný mistr světa Hamilton po čtyřech letech přišel o neporazitelnost v kvalifikacích domácího závodu, přesto může stále pomýšlet na šestý triumf v Silverstonu, kterým by se osamostatnil v čele historické tabulky před dvojicí Jim Clark a Alain Prost.

"Nebyl jsem dost dobrý. V druhé části kvalifikace jsem jedno kolo obětoval a myslel jsem, že mi to pomůže. Ale ve třetí části jsem nejel moc dobře," řekl Hamilton. "Ale zítra to bude dlouhý závod, poženou mě skvělí fanoušci, takže uvidíme, jak to dopadne," dodal.

O pole position při posledním pokusu dlouho usiloval také Leclerc, který ale nakonec byl třetí se ztrátou 79 tisícin na Bottase. Do druhé řady se pilot Ferrari postaví vedle čtvrtého Maxe Verstappena z Red Bullu, jenž už za první příčkou zaostal o téměř dvě desetiny.

"Ve druhé části to vypadalo skvěle, ale ve třetí Mercedes přidal na rychlosti. Musíme zapracovat především na rychlosti v zatáčkách, ale dnes jsme předvedli maximum, takže nakonec spokojenost," uvedl Leclerc. "Víme, že v závodech se nám daří o něco víc, takže to nebylo špatné," přidal Verstappen.

Dobrou formu v Silverstonu potvrdil pátým místem Pierre Gasly z Red Bullu, kvalifikace naopak nevyšla obhájci loňského prvenství Sebastianu Vettelovi z Ferrari. Čtyřnásobný mistr světa obsadil šesté místo, když byl o sedm desetin pomalejší než Bottas.

"Máme problémy najít balanc mezi nastavením vozu a gumami. Celou noc jsme proto strávili na simulátoru a dnes to bylo trochu lepší," uvedl šéf Ferrari Mattia Binotto. "Sebastian se s tím vyrovnával hůř a nebyl tak dobrý jako Charles. Musíme zjistit proč," dodal.