Oběd s Gretou? To bych rád, přiznal Vettel. Co další piloti?

Vládce rychlých kol Sebastian Vettel je jedním ze sportovců, kteří se aktivně a rádi vyjadřují k politické situaci. Čtyřnásobný mistr světa formule 1 v jednom z rozhovorů přiznal, že by rád poobědval s Gretou Thunbergovou. Co na to mladá aktivistka?

Dvaatřicetiletý závodník v minulosti přiznal sympatie k Angele Merkelové, se kterou by si rád udělal selfie. Jezdec týmu Ferarri přitom proslul svou averzí k tomuto druhu fotografií s fanoušky. Co se však německé kancléřky týká, zjevně by udělal výjimku. Nyní se vyjádřil i k mladé aktivistce, se kterou by rád poobědval. Co na to šestnáctiletá Švédka?

"Neměl bych problém s ní jíst, ale nevím, jestli si chce sednout a jíst ona se mnou. Když vezmu v úvahu její názor, nejsem asi ten správný vzor," připomněl Vettel své zaměstnání, které není zrovna v souladu s myšlením šestnáctileté švédské aktivistky. "Ale myslím, že je skvělé, že se mládež angažuje. Je také nutné, aby někdo vstal a udělal krok vpřed," svěřil se Vettel v rozhovoru pro německý magazín Blick.

Pilot přiznal, že mnohem více než v minulosti přemýšlí o své stravě. Tak daleko jako vegan a kolega Lewis Hamilton to však nedotáhl. "Veganský experiment byl zahájen již v roce 2018, trval asi šest týdnů a hodně jsem se od něj naučil. Je jen na vás, jak a co jíte. Intenzivně jsem se zabýval tématem a neexistuje správná strava, protože každý je jiný, každý reaguje jinak. Na těchto otázkách se mi nelíbí, že lidé soudí příliš rychle. Jím méně masa a věnuji více pozornosti kvalitě produktů, což je ve Švýcarsku relativně snadné. Kromě toho mám na talíři více zeleniny," zakončil své zamyšlení německý jezdec.

K tématu klimatu a veganství se nedávno vyjádřil také finský jezdec Kimi Räikkönen. "Myslím si, že F1 pravděpodobně není nejlepším místem, kde by se mělo lidem říkat, že je to to, co bychom měli udělat, protože abychom skutečně mohli jít touto cestou, měli bychom všichni zůstat doma a zapomenout na závodění," poznamenal mistr světa z roku 2007.

Naprosto opačný názor vyjádřil pětinásobný šampion formule 1 Lewis Hamilton. "Staňte se veganem. Je to jediný způsob, jak dnes zachránit naši planetu. Lze to udělat velmi rychle. Vše, co musíte udělat, je naladit svou mysl. Zánik našeho druhu je čím dál tím pravděpodobnější, protože nadužíváme své zdroje," vyjádřil se britský pilot a zarytý vegan na sociálních sítích.