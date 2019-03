Síla Ferrari stoupá. Čeká mě nejnáročnější bitva, tuší Hamilton

Dlouhá zimní přestávka je u konce. Už o víkendu se rozjede další ročník formule 1. Fanoušci si letos slibují mnohem dramatičtější bitvy než v minulosti a stejného názoru je i obhájce titulu a pětinásobný mistr světa Brit Lewis Hamilton. Mercedesy zkraje sezony nestíhají a konkurenční Ferrari cítí největší šanci vrátit se na trůn po dlouhých dvanácti letech.

Mercedesy vládly královně motosportu posledních pět sezon. Jejich dominance se ale chýlí ke konci. Alespoň o tom jsou přesvědčeni ve Ferrari, která už by se konečně vrátila na vrchol poprvé od roku 2007. Italská stáj přes zimu nezahálela a vyrobila monopost, který je rychlejší než jeho německý rival, což dokázaly předsezonní testy.

Nyní už se však pojede na ostro. Velká cena Austrálie odstartuje tradičně nový ročník formule 1. Po Melbourne bude následovat stejně jako loni dalších dvacet okruhů. Obhájcem titulu je Lewis Hamilton, který má na kontě pět triumfů stejně jako Argentinec Juan Manuel Fangio z padesátých let minulého století. Brit by se rád od něj odpoutal, ale sám tuší, že navrch má právě Ferrari. "Je velmi rychlé. Čeká mě nejnáročnější bitva v dosavadním průběhu kariéry," konstatoval před začátkem sezony Hamilton.

Sesadit ho z trůnu chce jeho rival z posledních sezon Němec Sebastian Vettel, který by se rád dočkal prvního titulu mistra světa v barvách Ferrari. "Zlepšujeme se, spolupráce v týmu je každým rokem lepší, takže doufám, že to bude zábavná sezona. Zábava totiž znamená vítězné závody, díky kterým budeme moci bojovat o titul," řekl Vettel. Němec se radoval na konci sezony z celkového vítězství čtyřikrát, naposledy však před pěti lety, když jezdil za Red Bull.

Bodováním nově zamíchá i extra bod, který piloti nově získají za dosažené nejrychlejší kolo v závodě. Musí však dojet na bodovaných pozicích. Jinak ho nedostane. Vyjma tradičního souboje mezi Mercedesem a Ferrari se bude upínat pozornost i na jeden velký návrat Poláka Roberta Kubici, jenž závodil ve formuli 1 naposled v roce 2010, než následně v soutěžích rallye málem přišel o roku.

Do královny motosportu se vrací jako jiný člověk. "Změnil jsem se. Jsem víc otevřený, citlivý, což ve formuli nemusí být úplně nejlepší věc. Ale když se člověk dokáže ovládat, tak emoce můžou pomoct," prozradil polský jezdec, který podle vlastních slov netuší, co od návratu do F1 může očekávat.

Ještě před začátkem sezony se k osudnému okamžiku, kdy autem naboural tak, že v ohrožení byla jeho ruka, vrátil. "Kdybych tehdy jel o 15 centimetrů vpravo, nic by se mi nestalo. Kdybych ale jel o deset centimetrů vlevo, už bych tady nebyl. Tehdy jsem si uvědomil, že život není černobílý. Před nehodou jsem tak všechno viděl. Buď ano, nebo ne. Nic mezi tím," přiznal v rozhovoru pro agenturu Kubica, který bude v letošní sezoně jezdit za stáj Williams.