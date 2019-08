Hororová situace: auto v Hořicích vjelo na okruh v době závodu

Na uzavřenou trať při nedělních závodech silničních motocyklů Česká Tourist Trophy v Hořicích na Jičínsku se dostal řidič osobního auta a jel proti závodníkům. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Okolnosti případu vyšetřuje policie, která bude zkoumat jednání řidiče i pořadatelů závodů. Řekl to mluvčí jičínské policie Aleš Brendl. Podle pořadatelů závodů z AMK Hořice řidič auta nerespektoval dopravní značení ani upozornění pořadatelské služby.

"Šlo o velmi nebezpečnou situaci, mohlo dojít k závažným následků. Budeme zjišťovat, proč a jak se mohl řidič na trať dostat," řekl mluvčí policie. Právní kvalifikaci případu kriminalisté zatím nestanovili. Jezdcům, kterých bylo na trati 30, se podařilo osobnímu autu vyhnout. Hořická trať vede po běžných silnicích přes město a okolní lesy a v květnu se po ní jezdí i známý závod 300 zatáček Gustava Havla.

Ředitel závodu Tomáš Jenčovský na webu hořické radnice uvedl, že řidič auta nerespektoval zákazové značky a pokyny traťových komisařů. "Několikrát se ho pokusili zastavovat, běželi za ním a téměř mu skákali pod auto. Faktem je, že to bylo kousek od hodně velkého problému, ale naštěstí to dopadlo dobře," uvedl Jenčovský.

Řidič osobního auta se na trať dostal od obce Lukavec a po trati směřoval do města. Auto se podařilo zastavit po desítkách metrů jízdy po trati v úseku zvaném Lošánka. "Emoce z toho jsou ale samozřejmě velké. Jezdci z toho byli hodně špatní, ale na konci se to uklidnilo a spíš převládá názor, že je to selhání onoho jedince," uvedl Jenčovský.

Incident se stal v šestém kole závodu třídy superbike, který byl součástí mistrovství Evropy na přírodních okruzích (IRRC). Pořadatelé závod předčasně ukončili a výsledky určili podle toho, jak jezdci projeli pátým kolem.

Úřadující šampion třídy superbike Danny Webb z Velké Británie do druhého odpoledního závodu již nenastoupil. "Odradil ho incident v prvním závodě, kdy uvedl, že byl od automobilu na deset centimetrů a blízko smrti," uvedl motocyklový web eva-moto.com. V prvním závodě Webb obsadil druhé místo.