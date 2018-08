Hyundai Motorsport zabojuje o umístění na stupních vítězů.

Hyundai Motorsport bude od 16. do 19. srpna 2018 usilovat o umístění na stupních vítězů na asfaltových tratích Rallye Německo. Domácí soutěž týmu z Alzenau je devátým podnikem třináctidílného mistrovství světa v rallye FIA WRC (World Rally Championship).

Na Rallye Finsko absolvoval tým Hyundai Motorsport náročný víkend s velmi rychlými šotolinovými rychlostními zkouškami. Po dvou vítězstvích v řadě v předchozích soutěžích v Portugalsku a na Sardinii obsadil ve Finsku čtvrté místo. Díky zisku cenných bodů se udržel v čele průběžných pořadí obou hodnocení mistrovství světa.

Rallye Německo má v kalendáři WRC pro tým Hyundai Motorsport mimořádný význam, protože se jedná o domácí soutěž a zároveň i rallye, v níž v roce 2014 slavil své historicky první vítězství ve WRC. Hyundai Motorsport se od té doby propracoval v tvrdé konkurenci respektovaného mistrovství světa mezi naprostou špičku a letos se stal vážným uchazečem o mistrovský titul, stejně jako Thierry Neuville, který vede pět soutěží před koncem sezony hodnocení jezdců.

Neuville bude v Německu bojovat o vavříny společně se svými kolegy z týmu Hyundai Shell Mobis World Rally Team Andreasem Mikkelsenem a Danim Sordem, pro něhož to bude první soutěž od rallye v Portugalsku.

Hyundai Motorsport před Rallye Německo • Mistrovství světa v rallye FIA WRC (World Rally Championship) se s devátým podnikem sezony, Rallye Německo, vrátí na asfalt po čtyřech šotolinových soutěžích v řadě • Tým Hyundai Motorsport se sídlem v Alzenau slavil v roce 2014 v domácím prostředí německé rallye své první vítězství ve WRC, dokonce dvojnásobné • Na start se vrátí Dani Sordo, který doplní jezdce Andrease Mikkelsena a Thierryho Neuvillea ve vozech Hyundai i20 Coupe WRC, zatímco Jari Huttunen, jezdec programu HMDP (Hyundai Motorsport Driver development Program) bude bojovat ve WRC2 s vozem Hyundai i20 R5.

Rallye Německo podrobuje vozidla a jezdce rozmanitějším nástrahám než jakákoli jiná asfaltová soutěž díky pestré skladbě rychlostních zkoušek. Jedná se o pozoruhodný soubor tratí, od průjezdů bujnými vinicemi přes proslulé vojenské cesty až po úseky, vedoucí otevřenou krajinou, které vyžadují vrcholnou formu od posádek i týmů. Všechny tři posádky měly příležitost připravit se na druhou asfaltovou soutěž sezony pětidenními testy s vozy Hyundai i20 Coupe WRC v Německu.

Šéf týmu Michel Nandan k tomu uvedl: "Rallye Německo je pro nás důležitým podnikem, z jehož předchozích ročníků máme mnoho dobrých vzpomínek. V porovnání s ostatními soutěžemi vyžaduje velmi odlišný přístup kvůli jedinečné kombinaci rychlostních zkoušek. Na korsickém asfaltu na začátku sezony jsme nepodávali ideální výkony, proto jsme se ve vývojových testech našich vozů i20 Coupe WRC zaměřili na pokrok v této oblasti. Naše práce se týkaly dílů zavěšení a diferenciálu, abychom dosáhli vyváženějšího nastavení vozu. Před touto rallye jsme uskutečnili intenzivní pětidenní testy kvůli rozmanitosti podmínek, jimž budeme čelit v jednotlivých rychlostních zkouškách. Chceme předvést sebevědomé výkony a jsem poměrně optimistický, že dokážeme být konkurenceschopní."

Poznámky posádky WRC: Mikkelsen/Jæger (#4 Hyundai i20 Coupe WRC)

• Druhé místo v Rallye Německo 2017

• Šesté místo s 57 body v hodnocení jezdců

Mikkelsen řekl: "Rallye Německo je jednou z mých nejoblíbenějších asfaltových soutěží. Je to rallye s velkou rozmanitostí a mnoha výzvami, ale právě to je pro mě zdrojem velkého potěšení. Loni jsem skončil druhý, takže na Německo mám dobré vzpomínky. I pro tentokrát doufám v dobrý výsledek s týmem Hyundai Motorsport. V poslední době jsme nedosahovali takových výsledků, o nichž víme, že jich jsme schopni, takže jsem odhodlaný to v Německu napravit."

Poznámky posádky WRC: Neuville/Gilsoul (#5 Hyundai i20 Coupe WRC)

• S týmem Hyundai Motorsport dvakrát v Německu na stupních vítězů, včetně vítězství v roce 2014

• Průběžné vedení v mistrovství světa jezdců s náskokem 21 bodů před Sébastienem Ogierem

Neuville řekl: "Po čtyřech šotolinových soutěžích v řadě bude příjemné vrátit se zpět na asfalt. Rallye Německo je skvělý podnik. Pro náš tým je to domácí rallye a je to také blízko belgických hranic, přes něž nás přijíždí podpořit mnoho fanoušků. V minulosti jsme zde dosáhli několika fantastických výsledků - včetně našeho premiérového vítězství v roce 2014 - ale také jsme tu zažili i soutěže s méně příznivým průběhem. Po frustrujícím víkendu ve Finsku stále vedu mistrovství a jsem připraven se v Německu vrátit na přední pozice."

Poznámky posádky WRC: Sordo/Del Barrio (#6 Hyundai i20 Coupe WRC)

• První podnik WRC po Portugalsku, stále páté místo v mistrovství světa

• Sordo získal s týmem Hyundai Motorsport v Německu dvě umístění na stupních vítězů (druhá místa v letech 2014 a 2016)

Sordo řekl: "Mám velkou radost, že se v Rallye Německo vrátím za volant vozu Hyundai i20 Coupe WRC. Domácí rallye našeho týmu je velmi příjemným podnikem. Není to přímočará soutěž vzhledem k mnoha různým charakteristikám jednotlivých rychlostních zkoušek. Často se o víkendu setkáváme s deštěm, po němž mohou být silnice zablácené a kluzké, ale kdo ví, co před nás postaví letošní rok. V uplynulých sezonách jsme byli v Německu konkurenceschopní a v živé paměti zůstávají hezké vzpomínky na naše umístění na stupních vítězů. V náročné konkurenci našich rivalů to musí být tentokrát naším hlavním cílem."

Poznámky posádky HMDP: Huttunen/Linnaketo (#40 Hyundai i20 R5)

• Skvělý výkon a druhé místo ve Finsku bylo prvním umístěním na stupních vítězů ve WRC2 v roce 2018

• Rallye Německo poprvé s vozem Hyundai i20 R5

Huttunen řekl: "Byl to skvělý pocit stát ve Finsku na stupních vítězů v kategorii WRC2 jako reprezentant programu podpory jezdců HMDP. V naší domácí soutěži to byl fantastický a výjimečný výsledek. Nyní hledíme vstříc naší první asfaltové soutěži této sezony s vozem i20 R5. Na asfaltu se cítím velmi dobře, ale vím, že to současně bude také další důležitá lekce pro naše zdokonalování. Německé rychlostní zkoušky znám, takže hlavním cílem bude nabrat ve WRC2 rychlost a potrápit posádky, které v této třídě obvykle udávají tempo."