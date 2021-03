Rallye Český Krumlov se z května přesune na podzim

Pořadatelé Rallye Český Krumlov chtějí tradiční automobilovou soutěž přesunout z května na podzim. Podle původního kalendáře se měl třetí závod domácího šampionátu konat 21. a 22. května, s ohledem na koronavirovou situaci v Česku se však termín změní. Úpravu musí ještě potvrdit Autoklub České republiky, což by ale měla být formalita.

"Pořadatelé míní, koronavirus mění. Vývoj epidemie není tak příznivý, jak mnozí předpokládali, a všemožné restrikce se budou uvolňovat velice pomalu. Ač bychom výjimku ministerstva zdravotnictví pro konání akce v květnovém termínu s největší pravděpodobností dostali, sterilní závody bez atmosféry pořádat nechceme," uvedli zástupci pořádajícího Automotoklubu Rallye Český Krumlov na oficiálním webu.

Populární jihočeská soutěž bude letos slavit 50 let od založení, i proto chtějí pořadatelé akci uspořádat s diváky. Za současných pravidel by se zřejmě mohlo závodit pouze bez jejich přítomnosti v servisní zóně a u tratí, ale omezen by musel být i pro Český Krumlov tradiční startovní a cílový ceremoniál v Jelení zahradě pod hradem a zámkem.

"Letní měsíce jsou kvůli návalu návštěvníků do turisticky frekventovaných jižních Čech pro pořádání naší rallye tabu, řešením je tedy přesunutí soutěže do některého z podzimních termínů," uvedli pořadatelé, kteří kvůli pandemii koronaviru museli zrušit loňský ročník.

Nová sezona mistrovství ČR odstartuje o tomto víkendu Valašskou rallye, která se bude konat bez přítomnosti diváků. Na začátku května je poté na programu Rallye Šumava Klatovy.