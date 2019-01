Češky na Dakaru. Které závodnice zatápějí mužům?

Nejslavnější vytrvalostní závod světa je v plném proudu. Čtyřkolky, motocykly, kamiony i automobily brázdí pouště v Peru, kde se celé klání odehrává. Dakarská rallye dávno není doménou mužů, na startu v Limě už nebyl plápolající culík ničím výjimečným. Které Češky závodí bok po boku mužů?

Olga Roučková

Vůbec první českou závodnicí, která dokončila elitní závod, je rodačka z Děčína Olga Roučková. Vloni startovala vůbec poprvé, její život je ovšem spjat se čtyřkolkami více než deset let. Rodinné dispozice však u sympatické třicátnice nehledejte. Srdce pro netradiční koníček ji zahořelo v momentě, kdy Roučkovou vyzvedl na čtyřkolce přítel. A vášeň byla na světě.

"Čtyřicáté Rally Dakar bylo opravdu tím pravým peklem na zemi, vždyť cílem projela méně než polovina závodního pole. Byl to bezesporu ten nejtěžší závod v mém životě a takřka každý den jsem bojovala i o život," nastínila Roučková, jaký byl ročník slavného závodu, který dokončila méně než půlka startujících, "masakr". Na trati se přitom musela poprat s řadou peripetií, od prasklého lanka od plynu až po čtyřkolku převálcovanou kamionem. Ani to ji nezastavilo, po projetí cílem brečela štěstím. Mezi ženami skončila ve své kategorii třetí, mezi muži šestadvacátá.

Na povedenou premiéru vzpomíná jako na závod, kde si sáhla na samé dno. Bez jídla, pití, spánku. "Už nemůžu," nadávala v předposlední etapě. Vzdát to? To Roučkovou ani nenapadlo.

Letos odstartovala v úplně nové kategorii v roli pilotky otevřené buginy. "V kategorii Side-by-Side pojedu v modelu Can-Am Maverick. Strašně se těším na progres, který tam bude," doufá v posun výš Roučková, která přibližuje rozdíly mezi muži a ženami za volantem. Roučkové a ostatním závodnicím chybí síla, nedisponují takovým fyzickým fondem jako muži. Což však české závodnici vůbec nevadí.

Rozdíl je i v samotné přípravě na Dakar. Třeba balení. Zatímco muži berou jednu tašku s ryze praktickými věcmi, závodnice se chtějí cítit ženami i za volantem. Roučková balí k nelibosti mechaniků tašek šest, nesmí chybět kosmetika a plyšová žirafa.

Gabriela Novotná

"Sny se plní" je mottem druhé české naděje něžnějšího pohlaví motocyklistky Gabriely Novotné. I ona odstartovala do jednačtyřicátého ročníku slavného závodu podruhé, vloni bohužel nedojela. Jejím cílem je v první řadě se ctí dojet do cíle, nechce se doplazit. Jak moc po tom rodačka z Chomutova touží, značí i fakt, že si díky splnění snu vzala hypotéku k poplacení výdajů. Jak sama lektorka a překladatelka přiznává, splácet bude nejspíš ještě za deset let. Nelitovala však ani minutu.

Dobrodružná povaha přiměla českou závodnici nespokojit se s endurem a motokrosem, ale všechny své síly směřovat k Dakaru. K lásce k motocyklu přitom přišla jako slepý k houslím. "Úplnou náhodou jsem si vyzkoušela amatérskou rallye, co se jezdí za rybníkem. V té době jsem měla obsah motorky 650ccm. Bylo to takové protrpěné, propadané, ale naprosto mě to učarovalo a věděla jsem, že to je to, co chci jednou dělat," vzpomíná Novotná.

Vloni startovala jako první Češka v kategorii motocyklů, ještě v desáté etapě držela druhou příčku mezi ženami, třiasedmdesátou celkově. Do cíle etapy už jí přitom zbývalo jen něco kolem devadesáti kilometrů, její cestu však zastavil kámen zahrabaný v písku. Následný pád na rameno a zlomená klíční kost zničily její ambice na úspěšné dojetí celého závodu, nicméně etapu se slzami v očích a po boku Roučkové statečně dokončila.

Jak Novotná vidí pozici ženy v převážně mužském sportu? Na větších závodech jsou vesměs příjemní a snaží se závodnici podpořit. Mužská ješitnost vyplouvá na povrch především na menších akcích. "Na amatérských závodech se občas stane, že když někoho dojíždím, tak mi uhýbá, a když vidí, že jsem baba, tak to chce ještě zachránit. Je to různorodé. Podle eg chlapů," svěřila se Novotná v rozhovoru pro idnes.

Přestože závodění miluje a dakarská Rallye je pro ní splněný sen, neví, na kolik startů se ještě postaví. "Druhou hypotéku si nevezmu," stýská si motorkářka nad omezenými finančními možnostmi. Pokud by se našli partneři, situaci by to značně usnadnilo. Novotná by tak mohla závodit ještě pár let a třeba dohnat slavnou Španělku Laiu Sanzovou.

Ta ve světě motosportu znamená pojem. Španělka v roce 2015 skončila v celkovém hodnocení devátá a netají se ambicí jednou slavný Dakar vyhrát. Sokyni obdivuje i Novotná především pro její schopnost ovládat motorku. "Asi nemá takový fyzický fond, jako přísluší chlapům, ale kdyby leckterý z nich uměl ovládat motorku tak, jako Laia, tak si jede pro první místo," svěřila se česká motorkářka.