Dakar začal naplno. Macíkovi odešly tlumiče, pozlobila i navigace

Drsná Rallye Dakar se rozjela naplno. Slavný závod začíná přitvrzovat. Závodníky čekala ve druhé etapě první ostrá zkouška. V náročném pouštním terénu se začaly vyskytovat i problémy. Pilota kamionu Martina Macíka nevyjímaje. I tak si ale v průběžném pořadí polepšil na sedmé místo a z českých posádek je momentálně na tom nejlépe.

Po první etapě spokojený nebyl, po té druhé zářil spokojeností. Martin Macík se mezi kamiony posunul do elitní desítky a patří mu sedmé místo se ztrátou 28 minut na vedoucího Rusa Nikolajeva. Je o dvacet sekund před dalším českým zástupcem Martinem Kolomým.

Do vytoužené desítky se sice Macík dostal, přesto nabral ztrátu, i když jel maximální povolenou rychlostí 140 km/hodinu. "V úvodu jsme se honili se Šoltysem, což nás trochu zdrželo, takže na začátku, při předjíždění ostatních, jsme se maličko babrali. Ale pak jsme postupně všechny před námi předjeli a dál pokračovali sami ve vlastním tempu," řekl smířeně Macík.

Rallye Dakar začíná přitvrzovat a pomalu ukazuje svou drsnou tvář, kterou poznal i Macík. I jemu se ve druhé etapě nevyhnuly technické potíže a více než přes polovinu trati jel s poškozeným tlumičem, osmdesát kilometrů před cílem odešel navíc i další. Problém však 29letý pilot kamionu bral s nadhledem. "Bylo to jen nepohodlné, hlavně v dunách, musel jsem je pokaždé sjíždět do levotočivé zatáčky, aby nárazy tlumilo pravé přední kolo," popisoval závadu Macík.

Nebyl to však jediný problém druhé etapy, který musel Macík junior řešit. Do nejistoty ho na trati dostala navigace, která nejprve ukázala, že kamion kontrolní bod projel, následně výstražný trojúhelník upozornil, že nikoliv, až se nakonec na displeji ukázalo, že bylo vše v pořádku. "Objevila se šipka ukazující úplně mimo, pryč do dun. Takže jsme byli trochu zmatení a nevěděli, co si o tom myslet," prohlásil navigátor František Tomášek.

Na přejezdu pisty, kde stál také organizátor, dlouho nikdo nevěděl, jak celá situace dopadne. Macík se vše dozvěděl až v cíli. Místo penalizace dostal radostnou zprávu. V bivaku mu organizátoři po překontrolování GPS sdělili, že všechny body projel v pořádku. Průběžné sedmé místo v celkové klasifikaci mu tak zůstává.