Jednou chci Dakar vyhrát, hlásí i přes největší zklamání Macík

Smutný, ale živý. Martin Macík se vrátil z letošní Rallye Dakar. Klíčovou chybu v páté etapě má stále v hlavě. Nebýt jí, mohl být v cíli klidně na stupních vítězů mezi kamiony. Takhle se musel pouze spokojit s druhým místem v polovičním maratonu. Slabá útěcha. Devětadvacetiletý pilot toužil po větším úspěchu. Přijde jindy, tentokrát už s novým autem.

Nebyl těžký ani lehký, prostě jiný. Tak okomentoval Martin Macík letošní ročník Rallye Dakar po návratu do Česka. Z Peru se přitom vrátil teprve v neděli a zřetelně na něm bylo vidět, že ho ještě trápí osudná pátá etapa, která ho vyřadila z hlavní soutěže a posunula do té vedlejší. "Teď se probudím, to se mi zdálo. Nemůže to být realita a nic z toho se nemohlo stát," říkal si ihned po dopadu v polovině závodu.

Celá příprava v tu chvíli přišla vniveč. "Snaha, peníze a nervy, které tomu člověk rok věnuje, tak je vezme a vyhodí," hlesl Macík. V ten moment jel na prvním místě. Kdyby byl na horší pozici, skončil by pod dunou místo něj někdo jiný. Nestalo se. "V momentě, kdy jsem viděl díru, tak jsem věděl, že je zle. Ve chvíli, kdy jsme dopadli, tak jsem klukům řekl, že bohužel," popisoval 29letý pilot Liazu.

V navigaci přitom nic takového k vidění nebylo. Auto do té doby jelo také v pohodě. Během vteřiny ale bylo vše jinak. "Po dlouhé době se jednalo o mou chybu. Měl jsem díru vidět, zabránit tomu všemu včas. Neříkám, že to šlo, ale tak to je," konstatoval Macík. Věděl, že v tu chvíli je nadějný výsledek ztracený. Chtěl být mezi elitní pětkou. Stanovený cíl nesplnil.

"V tomhle Dakaru jsem zažil největší zklamání. Víte, na co máte, co můžete udělat, a jste na to připravený. Za sebou máte tolik lidí a z ničeho nic je po tom všem a zklamete tolik lidí. To mě nejvíc bolelo," litoval Macík. Nevzdal se. Ačkoliv nebyl moc nadšen, že organizátoři letos zavedli v rámci Dakaru poloviční maraton, tak do něj nastoupil. A vedl si skvěle. Skončil druhý. Ze všech účastníků zkrácené verze byl jediný, kdo dojel do cíle.

I tak měl ale Macík po příletu rozporuplné pocity. "Zklamání tam je, ale na druhou stranu jsem rád, že jsme dokázali to, co jsme dokázali," dodal Macík. I v druhé polovině Dakaru by totiž časově patřil mezi nejlepší jezdce mezi kamiony. Příští rok by mohl pomýšlet klidně na stupně vítězů. Do budoucna má ale smělejší cíl. "Jednou chci vyhrát Dakar a kvůli tomu tam jedu," prohlásil Macík.

V příštím roce už ale pojede slavnou rallye v jiném autě. Liaz Franta, se kterým závodil do letoška, už má odslouženo. Na řadě je nový kamion, který pojmenoval Karel. "Přesedlat půjde těžko. Je ale čas Frantu vyměnit, protože poté by přišlo něco, co bych nečekal," řekl Macík. Budoucí kamion je ve výrobě už rok a půl a na jaře ho hodlá 29letý pilot představit. "Technicky je jinde. Celý rok si na něj budu zvykat. Bude mít jiný typ šasí i tlumení. Jedná se o technologický pokrok. Auto by mělo být tvrdší," prozradil Macík, který bude s Karlem jezdit další tři roky.