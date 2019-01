Macíkův start? Zklamání, pomýšlí výše. Elitu má na dostřel

Nejtěžší automobilový závod na světě odstartoval. V jihoamerickém Peru začal další ročník Rallye Dakar. První etapa se vydařila i českým posádkám, zvláště mezi kamiony. Hned čtyři skončily mezi nejlepší dvanáctkou, kterou uzavírá Martin Macík, kterého potěšila ztráta na vedoucí pozici Rusa Nikolajeva, průběžné umístění už tolik ne. Pomýšlí výš.

Úvodní prolog je za nimi. Krátká první etapa byla premiérovou zkouškou na letošním Dakaru. Do problémů zkraje závodu se dostal i kamion Martina Macíka, který nabral ztrátu hned po startu. "Na prvním velkém výjezdu jsme narazili a museli jsme tam kroužit. Minimálně pět minut jsme tam nechali," popisoval Macík po příjezdu do Pisca. "Vždy mám slabší začátky, takže to i tak vypadalo," prohlásil s klidem.

Nebýt těch pěti minut, mohl Macík pomýšlet na umístění mezi elitou, což je také jeho cíl a zároveň by byl i nejlepším Čechem. "Je to začátek. Vůbec nic se neděje. Devět minut ztrácíme na vedoucího Nikolajeva, takže je to úplně v pohodě. Je to dobré, dvanácté místo už se mi tak nelíbí. Chtěl jsem být v desítce. Není to nic hrozného," zhodnotil Macík úvodní etapu.

Duny jsou pro tuto rallye typické. Macík zápolil zejména se závěrečnou před cílem, která ho nakonec odsunula na dvanáctou pozici. "Věděl jsem, že mě na začátku kopne, tak jsem trošku ubral a bylo to zbytečné. Koplo mě to, a jak jsme dopadli, tak jsem neměl výkon a dojeli jsme do půlky kopce, možná do tří čtvrtin. Musel jsem zacouvat, otočit se a vyjet ještě jednou. Další minuta, kterou jsme ztratili," mrzelo Macíka, který si chystá spravit chuť hned v následující etapě, která bude dlouhá necelých 350 kilometrů s koncem v San Juan de Marconě. "To bude větší sranda," nastínil 29letý pilot.

Devět minut po první etapě se může zdát na první pohled jako velká ztráta, nikoli však v takovém závodě, jako je Rallye Dakar. Minuty mohou v průběhu závodu naskakovat bleskovým tempem. "Na duny tohoto typu stačí zahrabat jednou a půl hodiny je v čoudu," podotkl Macík, který v Jižní Americe obhajuje páté místo z loňského roku.

Ze zadních pozic po první etapě bude útočit i motocyklista Jan Brabec, který uzavřel třetí desítku startovního pole. "Pro mě to byla výborná etapa. Trefil jsem všechny body, nebloudil jsem. Měl jsem trošku smůlu, že jsme jeli obráceně, takže přede mnou jeli pomalejší jezdci. Musel jsem je předjíždět a prodírat se prachem. Je z toho třicáté místo, ze kterého jsem nadšený," byl spokojen v Pisku Brabec.