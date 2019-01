Potěšený Macík: Samej kámen, skála a řečiště. Parádní rozbíječka!

Zaútočil v poušti, kde nikomu není pomoci. Martin Macík se svým kamionem parádně zajel maratonskou etapu, ve které sahal i na vítězství v rámci letošního Dakaru. To mu sice o kousek uniklo, nicméně se přiblížil stupni vítězů v celkovém pořadí. Lepší načasování k ataku na nejlepší trojku si vybrat nemohl.



Slova o nejnáročnější etapě se naplnila. Účastnici letošní Rallye Dakar se blíží do poloviny závodu. Než se tak stane, musí projít nejtěžší zkouškou. Peruánští organizátoři vyhnali všechny jezdce daleko do pouště. Aby toho nebylo málo, připravili si pro ně i pekelně těžký terén. "Samej kámen, skála a řečiště ve fesháku (jemný písek, který vypadá jako pevná zem, ale chová se jako měkké bahno, pozn. red.). Hory, kamení úplně všude. Byla to opravdová zkouška, parádní rozbíječka!" liboval si Martin Macík.

Tomu se sice nevydařil úvodní prolog, ale od té doby válí. Naposled dojel v etapě druhý, ačkoliv dlouho útočil na vítězství. "Kde to šlo, tak jsem držel, kde to bylo moc rozbité, tam jsem auto šetřil! Jelo se furt 140 občas 100 km/h v řečištích, kde nebyla vůbec žádná cesta. Nic jsme neviděli, navigačně hrozně těžké. V horách jsme se neztratili, což bylo super," popsal Macík.

Právě díky tomu, že nezabloudil, tak si oproti většině soupeřů polepšil. K tomu výborně fungovala spolupráce s navigátorem. "Bez zásadní chyby. Je z toho druhé místo v cíli, i když jsme téměř celý závod byli na prvním!" podotkl 29letý řidič týmu Big Shock Racing. Za vítězným Karginovem zaostal ve finiši o pouhou minutu a půl, což je v Rallye Dakar naprosté nic, ačkoliv po dojetí etapy dlouho nechápal, kde ho v závěru Rus předjel.

Důvody, proč Macík čtvrteční etapu nevyhrál, by se přece jenom našli. Na trati dlouho zápolil s menšími auty, která mu prášila do cesty. "Nechtěla uhnout a nechápu, jak mohla být pomalejší než já," divil se Macík. Další zaváhání přišlo v závěru, kde vyjel na špatnou pistu a musel se vracet, což znamenalo další ztrátu několika málo minut.

Dakar je pro všechny velká výzva a jednu z nich si pořadatelé připravili i pro letošní účastníky. Všechny vyhnali do pouště, aby se tam o sebe postarali sami. V polovině maratonské etapy stráví noc bez pomoci techniků. Péče o kamion před návratem zpět tak bude pouze na Macíkovi a jeho posádce: "Minimálně proběhne celá kontrola, jestli něco neteče nebo není utržené. Všechno projít tak, jak máme."

Macík zaútočil v pravou chvíli. Díky druhému místu v etapě se posunul na čtvrtou pozici v celkovém pořadí a před sebou má pouze ruský trojblok Kamazů. Od stupňů vítězů ho aktuálně dělí dvacet minut, dalších osm od vedoucího Nikolajeva. Načasování ataku na nejlepší trojku si Macík nemohl načasovat lépe, zvlášť když všechny účastníky čeká nejdelší etapa v rámci letošního Dakaru dlouhá 517 kilometrů.