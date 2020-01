Prokop udržel elitní desítku. Šutrů už máme plné zuby, přiznal

Martin Prokop zajel ve 4. etapě Rallye Dakar čtrnáctý čas a dál drží průběžné deváté místo v kategorii automobilů. Na trase 453 km dlouhé rychlostní zkoušky mezi saúdskoarabskými městy Naúm a Úla zaostal o téměř 29 minut za rekordmanem v počtu celkových triumfů Stéphanem Peterhanselem z Francie, který vybojoval premiérové letošní etapové prvenství.

Novou českou jedničkou mezi motocyklisty je na 22. místě debutant Martin Michek. V kategorii kamionů drží čtvrtou příčku Martin Macík, ale hned za něj se již posunul Aleš Loprais, který zajel jako nejlepší Čech sedmý čas.

Peterhansel se posunul na třetí místo průběžného pořadí a přiblížil se na necelých 12 minut k lídrovi Carlosi Sainzovi. Španěl dnes prohrál ještě s obhájcem prvenství Násirem Attíjou z Kataru, který stlačil jeho náskok pod dvě a půl minuty. Prokopova celková ztráta už přesáhla hodinu, ale se čtvrtou etapou byl spokojený.

"Nebylo to špatný. Neudělali jsme žádnou větší chybu, jenom jsme jednou měnili kolo. Ale na to, že tady vysypali všechny kameny světa na tuhle erzetu, je jedno píchlý kolo dobrý výkon," řekl Prokop na facebooku.

Těší se na spíše písečné profily trati, které by měly následovat v dalších dnech. "Jsme rádi, že jsme to přeskákali, ty čtyři dny. Dneska posledních 50 kilometrů byl jenom trial na jedničku dvojku. Kamiony přes to frčí a my se tam trápíme. Těch šutrů už máme plný zuby. Doufáme, že dál už to bude jenom o písku a o dunách," dodal.

Michek dosáhl díky 19. času na své dosavadní maximum. V průběžném pořadí se posunul na 22. pozici a je nejlépe umístěným nováčkem ve startovním poli. "Dnes to byl neskutečný masakr. Jsem rád, že jsem dojel živý a zdravý. Etapa byla kamenitá a poslední kilometry byly ostré. Skoro se šplhalo po horách. Byl to šílený trial, což nemám úplně v lásce," řekl Michek.

Jeho týmový kolega Milan Engel, který dosud vedl české pořadí, v závěru etapy výrazně ztratil a klesl z 22. pozice do čtvrté desítky celkové klasifikace.

"Poprvé v životě se mi stalo, že mi praskla zadní guma a kompletně se rozebrala. Posledních 60 kilometrů jsem dojel jen po ráfku s velkou ztrátou," řekl Engel na facebookovém profilu týmu Orion Moto Racing Group.

"Cíl dostat se do první patnáctky jako minulý rok už pro mě asi končí. Pořád jsme v závodě a ještě to nechci vzdávat. Jsme na začátku a nějaká šance tam je. Ještě se to může zamotat," uvedl Engel, který je aktuálně 34. a na 15. místo ztrácí asi sto minut.

Ještě větší problémy měl Jan Brabec, kterému přestaly fungovat navigační přístroje a do cíle dojel s velkou ztrátou. Navíc dostal penalizaci za neprojetý jeden kontrolní bod.

"Já mám svůj úkol jasný. Jet v pohodě, držet navigaci. A to se mi zatím celkem daří, ale je to brutál. Kdo letos Dakar dojede, ten vyhrál. Nefungovaly mi přístroje, protože vypadl konektor. Hledal jsem body přes oči a nejelo se mi vůbec dobře. Ale jsem zdravý v cíli. To je hlavní," řekl Brabec, jenž klesl na 40. místo.

V čele se drží i nadále Ricky Brabec z USA. Etapu vyhrál poprvé v kariéře Juan Ignacio Cornejo z Chile. Na trati byl sice nejrychlejší Brit Sam Sunderland, ale po pětiminutové penalizaci o dílčí triumf přišel. Michek na vítěze ztratil necelých 13 minut.

Loprais zaostal o 19 minut za Rusem Antonem Šibalovem, který vybojoval letos druhé etapové prvenství. Jeho krajan Andrej Karginov sesadil z čela pořadí Bělorusa Sergeje Vjazoviče. Vítěz Rallye Dakar z roku 2014 teď vede s více než desetiminutovým náskokem.

Macík dnes ztratil téměř půlhodinu a od třetího Šibalova jej dělí přes 44 minut. "Měli jsme etapu výborně rozjetou, letěli jsme, jak jsme chtěli, ale 'udělali' jsme dvě pneumatiky, což bylo zásadní. Jelo se po hrozných skalách, kde se to nedalo. Byl to čistý trial," řekl Macík, který zajel desátý čas. Pochvaloval si ale, že po úterních problémech měl motor jeho Iveca opět maximální výkon. "Důležité je, že jsme v cíli. Dakar teprve začíná a vše máme před sebou," podotkl člen týmu Big Shock Racing.