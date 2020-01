S opravami pomáhali i cizí mechanici. Ouředníček tak jede dál

Automobilový jezdec Tomáš Ouředníček se se svým týmem snaží udělat vše proto, aby v sobotním volném dnu opravil v pátek výrazně poničený ford a v neděli se opět postavil na start Rallye Dakar. Pomáhají mu i mechanici z týmu Nizozemce Martina van den Brinka, jehož kamion se s Ouředníčkem v závěru 6. etapy střetl s zničil mu přední část vozu.

"Martin van den Brink je náš kamarád, kterého známe dlouho. V roce 2017 vyhrál Maroko Desert challenge v kamionech a my tehdy vyhráli v autech. Jsme na společné lodi a hrozně ho to mrzí. Byl za námi, aby se nám omluvil, a jeho lidi pracují s námi na autě. Po počátečním stresu jsme se rozhodli, že zkusíme pokračovat," uvedl Ouředníček na týmovém facebooku.

Zkušený pilot, který startuje na svém sedmém Dakaru, totiž v pátek s pomocí místních obyvatel a poté i jednoho z kamionů dokončil etapu. I když se ztrátou více než čtyř hodin. "Byl jsem rozhodnutý, že je to konec, ale David (Křípal - navigátor) mě přemluvil," řekl Ouředníček. "Dokázali jsme po nehodě dostat auto zpět na kola, projeli jsme všechny kontrolní body a dojeli jsme do cíle na 61. pozici, což není vůbec špatné s ohledem na to, co se stalo," podotkl Křípal.

Opravit vůz Ford Raptor ale nebude jednoduché. "Škody jsou velké. Prasklá vana na motoru, prasklé držáky motoru, rám dostal opravdu velkou ránu. Jsme šťastní, že to schytalo jen auto a nestalo se nic horšího," oddechl si Ouředníček.

Posádka týmu Ultimate Dakar racing po nehodě klesla z průběžného 25. místa na 43. "Budeme se snažit zůstat v závodě a dokončit rallye, i když víme, že super výsledek se nám bohužel vzdálil," řekl Ouředníček a poděkoval společně s Křípalem za podporu, kterou od fanoušků v posledních hodinách dostávají.