Tatrovky úspěšně dojely do cíle slavných dálkových soutěží

V minulých dnech skončily další ročníky dvou nejnáročnějších motoristických dálkových soutěží - Rallye Dakar a Africa Eco Race. Mezi účastníky, kteří dorazili úspěšně do cíle, byly i posádky tatrovek týmů Promet/Czechoslovak Group a Tatra Buggyra Racing, na jejichž technické přípravě se podílí kopřivnická společnost Tatra Trucks.

Matador dálkových soutěží Tomáš Tomeček se ve 12. ročníku rallye Africa Eco Race umístil na skvělém třetím místě mezi kamiony, přičemž celou soutěž v kabině svého vozu opět absolvoval sám bez navigátora či technika.

Tomáš Tomeček už po desáté v řadě vyrazil na Africa Eco Race s vozem Tatra T 815 s originálním tatrováckým vzduchem přímo chlazeným dvanáctiválcem a opět v barvách týmu Promet/Czechoslovak Group. Vůz si na soutěž připravuje za podpory kopřivnické automobilky Tatra Trucks. Holdingy Czechoslovak Group a Promet Group jsou partnery Tomáše Tomečka již několik závodních sezon a toto spojení přineslo nejeden úspěch.

Desert Master nebo Captain Solo, jak se Tomáši Tomečkovi přezdívá, se svou tatrou překonal během dvanácti etap zhruba šest tisíc kilometrů velmi náročných afrických tratí a dorazil až do cíle u Růžového jezera v Dakaru. Africa Eco Race totiž navazuje svým charakterem i tratěmi na původní africkou Rallye Dakar. "Letos to bylo o hodně náročnější, tratě byly z velké části nové. A byly krásné, pořadatelům se to hodně povedlo. Také konkurence byla dosud největší," řekl v cíli Tomáš Tomeček.

Tým Tomáše Tomečka letos na Africa Eco Race vyslal kromě ostrého soutěžního vozu ještě další čtyři tatrovky - asistenční vůz a tři tzv. balai neboli "baléčka". Jedná se o odtahové vozy, které tým Tomáše Tomečka i s posádkami poskytuje pořadatelům a které pomáhají závodníkům v nesnázích.

Předloni Tomáš Tomeček na desátém ročníku rallye Africa Eco Race získal stříbrnou trofej, loni byl pátý a letos se znovu vrátil na stupně vítězů. Celkem má na svém kontě už dvacet čtyři startů na dálkových soutěžích, z toho jako pilot dosáhl s tatrou v Rallye Dakar na stříbrnou i bronzovou příčku a jako navigátor stanul na stříbrném a také na tom nevyšším zlatém stupni vítězů, tehdy v posádce Karla Lopraise. Soutěže Africa Eco Race se účastní nepřetržitě posledních 10 let a vyhrál ji třikrát, třikrát skončil druhý a třikrát třetí.

Rallye Dakar se v Saúdské Arábii vrátila ke kořenům

Na 42. ročník Rallye Dakar, která se premiérově konala v Saúdské Arábii, tým Tatra Buggyra Racing vyslal jeden vůz Tatra Phoenix s posádkou ve složení Martin Šoltys, David Schovánek a Tomáš Šikola. Ta dorazila do cíle v komplexu Qiddiya nedaleko Rijádu na jedenáctém místě.

Většinu soutěže se závodní tatrovka s Martinem Šoltysem za volantem pohybovala na pěkném osmém nebo devátém místě, bohužel technické problémy v jedenácté etapě ji odsunuly na konečné jedenácté místo.

I tak ale posádka předváděla v průběhu rallye vyrovnané výkony v první desítce, což je příslib do budoucna, vždyť letošní start na Rallye Dakar byl pro Martina Šoltyse teprve třetím.

Dakarská rallye se v Saúdské Arábii vrátila, dalo by se říct, ke svým kořenům. Nejela se sice v Africe, ale charakter tratí s rychlými pistami, dunovými poli a písčitými pláněmi střídanými kamenitými úseky se mnohem více podobal Africe než jihoamerické pláně a hory.

"Letošní Dakar byl velmi rychlý. Bylo to o tom, že musíte držet plný plyn a nebát se, že spadnete do nějaké díry. Těch těžkých etap, jaké jsme měli například loni v Peru, bylo málo. Snad jen dvě. Ale my jsme si Dakar hodně užili a ty zážitky nám nikdo nevezme," zhodnotil v cíli letošní závod Martin Šoltys.

Vozy vyrobené v kopřivnické společnosti Tatra Trucks jsou tradičními účastníky dálkových automobilových soutěží už od poloviny 80. let minulého století. Za tu dobu prokázaly své kvality a jejich posádky dosáhly na mnohé úspěchy. I letos týmy Promet/Czechoslovak Group Tomáše Tomečka a Tatra Buggyra Racing velmi dobře reprezentovaly značku Tatra i Českou republiku, za což jim patří velký dík.