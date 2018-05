VIDEO: Jako kaskadér. Kornfeil přeletěl ležící motocykl

Na poslední závod motocyklové třídy Moto3 v životě nezapomene. Jakub Kornfeil obsadil ve Velké ceně Francie skvělé šesté místo, k čemuž mu dopomohl také jeden nevídaný moment. Dvě kola před cílem totiž český závodník předvedl fantastický kousek, když přeskočil před ním položený stroj a vyhnul se téměř jistému pádu. Video se okamžitě stalo hitem internetu.

Zazářil v kvalifikaci a na hlavní závod ve Francii se obrovsky těšil. Český jezdec Jakub Kornfeil startoval v dosud posledním podniku motocyklového seriálu Moto3 z druhé pozice, do cíle nakonec dojel jako šestý nejlepší.

"Myslím, že dnešní závod jsme si všichni moc užili. Bojovat o vítězství byl nářez a jsem moc rád, že jsme v takovém tempu vydrželi celý závod," uvedl po posledním představení na facebookovém profilu.

Více než samotný výsledek, který jej dostal na prozatímní deváté místo šampionátu, ale fanoušky zaujal okamžik z předposledního kola vypjatého závodu. Přímo před rodákem z Kyjova totiž položil svůj stroj Enea Bastianin a všichni stoupenci už byli smířeni s Kornfeilovým pádem. Pětadvacetiletý borec však motorku elegantně přeskočil a postaral se o hit internetu.

Jakub Kornfeil jumps over Enea Bastiannini's crash at the Moto3 French Grand Prix. pic.twitter.com/anUSorf2ec - Machine Pix (@MachinePix) 21. května 2018

Po těžkém dopadu mimo trať se navíc dokázal vrátit zpět na dráhu. "Když jsem viděl, jak tam letí jeho motorka, jediné, co mě napadlo - přidej gas a do stupaček. Dopad byl dost tvrdý. Zadní tlumič šel nadoraz a byla to taková rána, že se mně nafoukl airbag v kombinéze. Byl jsem z toho dost otřesený a poslední kolo závodu bylo dost bolestivé. Už jsem se nemohl dočkat, až se protáhnu," uvedl jezdec.

Další představení čeká Kornfeila už 3. května na slavném okruhu Mugello Circuit. Naváže talentovaný jezdec na výkon v Le Mans a uspěje také v italském prostředí?