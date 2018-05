Byl jsem dvakrát na správném místě a vyšlo to, popsal Horák

V nedělním zápase proti Francii se prosadil dvakrát, díky čemuž zaokrouhlil počet svých tref v reprezentaci na číslovku 10. Potřeboval k tomu jednapadesát utkání. Český tým si po výhře zajistil postup do čtvrtfinále, které se už pomalu blíží, hrát se bude ve čtvrtek.

Roman Horák přispěl k výhře 6:0 dvěma góly ve druhé třetině. "Jsem za to samozřejmě rád," řekl. Přestože ho trenéři zařadili do čtvrté formace, která tolik prostoru nedostává, nakonec se vyhoupl i do přesilovek, díky kterým se mu podařilo i rozvlnit síť.

"Jak už jsem říkal minule, tak moje práce spočívá v něčem jiném. Dneska jsem byl dvakrát na správném místě a propadlo to tam," popisuje Horák.

Hodně šťastná branka byla ta jeho první v zápase. Zrovna byl kousek před gólmanem, když se do puku opřel Kubalík. Tomu sice střela nesedla, přesto se nakonec kotouč dostal až k šestadvacetiletému útočníkovi.

"Tam ta střela byla zblokovaná, puk se šoural a já už jsem s tím toho nemohl moc dělat, takže jsem ho usměrnil brankáři mezi nohy a projelo to," popsal Horák.

Český tým zlomil náznaky odporu Francouzů hned v úvodu utkání, po několika gólech ale trochu polevil. "Ze začátku jsme dali rychlé góly a od té doby se to tempo snížilo," uvedl Horák.

"Je to něco, na co se musíme soustředit hlavně my. Zítra nás taky čeká papírově slabší soupeř, ale potom jdeme rovnou do čtvrtfinále. Měli bychom se nad tím určitě zamyslet a trošku to tempo držet, abychom pak nepřišli na nějakého těžké soupeře a neměli problém," varoval Horák.

V pondělí čeká národní mužstvo další slabší soupeř. Ve večerním duelu se postaví už zachráněnému Rakousku. "Je to jen o nás, jak k tomu přistoupíme. Když hrajete zápas za stavu 3:0, 4:0 nebo 5:0, tak není úplně jednoduché se do toho dostat. Dneska jsme se to snažili držet víc. Zítra to bude, doufejme, podobný zápas. Musíme sami náš tým nakopnout, abychom pak byli připravení na čtvrtfinále," podotkl Horák.