Finále MS je tu! Obhájí zlato Švédi, či Švýcaři znovu překvapí?

Švýcarsko se po pěti letech znovu probojovalo až do finále, ve kterém stejně jako v roce 2013 vyzvou Švédsko. Do zápasu o bronzové medaile jsou tak odsouzeny obě zámořské reprezentace. Jedna z velmocí se tak vrátí domů bez medaile. Souboj o třetí místo začíná v 15.30, o titul mistra světa se začne bojovat v 19.30.

Na mistrovství světa v Dánsku se odehrálo už 62 zápasů a zbývají poslední dva. Během závěrečného dne světového šampionátu se rozhodne o držitelích medailí. Radovat se tak budou jen tři týmy, Kanaďané nebo Američané budou muset skousnout trpkost čtvrtého místa. Naopak Švýcaři už mohou považovat letošní rok za úspěšný, jelikož už mají jistotu minimálně stříbra.

Zápas o 3. místo

Možná trochu překvapivě si to o tu nejméně cennou medaili rozdají dvě reprezentace, které jsou složeny výhradně z hráčů z NHL. Kanada ani USA ostatně moc jinou volbu nemají. Každopádně se dá očekávat parádní duel podobně jako vzájemný zápas ve skupině.

První souboj zámořských rivalů odstartoval letošní mistrovství a fanoušci v Dánsku si nemohli přát lepší začátek. Ve skvělém utkání nakonec uspěli Američané, kteří svého soka přetlačili v nájezdech. Spojené státy uspěli především proto, že dokázali účelně zastavit elitní kanadský útok v čele s McDavidem. Kanaďané ovšem budou chtít tuto porážku v mnohem důležitějším klání sousedům vrátit.

Při cestě šampionátem čekali Američané na přemožitele až do posledního utkání základní skupiny. Přestože proti Finům byli střelecky aktivnější, trápili se v koncovce. Podobně na tom byli i v semifinále proti Švédsku, kam se dostali díky výhře nad českým týmem. Proti severskému soupeři ale nezužitkovali ani jednu z jednačtyřiceti střel a musejí se tak spokojit s duelem o bronz.

Kanadský průběh skupiny nebyl tak suverénní. Po úvodní prohře se sice zvedli, další stopku ovšem dostali od Finů. Hodně na hraně pak byli i v utkání s Lotyšskem, které porazili až po prodloužení. Ze třetího místa tak ve čtvrtfinále šli na Rusko, proti kterému uspěli. Už to navíc vypadalo, že by si Kanaďané měli postup do finále proti Švýcarsku s klidem pohlídat, opak byl ale pravdou. Dojde tak na nesmírně zajímavý duel o bronz.

Finále

Vrchol celého mistrovství nabídne utkání, ve kterém se proti sobě postaví jeden z favoritů a naprosté překvapení, se kterým téměř nikdo nepočítal. Ve finále se Švýcaři od zavedení systému play-off představí teprve podruhé. Poprvé se jim to povedlo v roce 2013 ve Stockholmu. Tehdy se z prvenství radovala domácí reprezentace. Letos tak dojde na reprízu tohoto duelu.

Švédové zatím v Dánsku marně hledají tým, který by je dokázal porazit. V základní skupině k tomu byli nejblíže Slováci, kteří stáhli dvoubrankovou ztrátu a dotáhli střetnutí do prodloužení. V něm s velkým štěstím skórovali hráči ve žlutomodrých dresech. Ve čtvrtfinále se pak Švédsko trápilo s Lotyšskem, o gól ale vyhrálo a přes vysokou výhru nad USA se protáhlo až do finále.

O zlato budou usilovat i Švýcaři, kteří po pěti letech zažívají hokejovou pohádku. V roce 2013 zcela ohromili celý svět, když se absolutně nečekané probojovali do finále a letos se jim to povedlo znovu. Ve skupině sice neměli do posledního dne jistotu účasti ve vyřazovacích bojích, přesto nakonec mohou stanout na absolutním vrcholu. Po překvapivém vyřazení Finů totiž to samé dokázali i proti Kanadě.

Finalisté se spolu potkali už v základní skupině. Švédové si postupně vypracovali tříbrankový náskok, který ale Švýcaři během chvíle stáhli na rozdíl jediné trefy. Třetí část ale vyšla lépe Seveřanům, kteří dalšími dvěma góly určili vítěze. Snížení v závěru už na výsledku nic moc nezměnilo. Mírnou výhodu tak má Švédsko, ani Švýcarsko však není bez šance na zlaté medaile.