Hokejisté odehrají čtvrtfinále v Herningu bez ohledu na výsledek

Čeští hokejisté se budou na čtvrteční čtvrtfinále mistrovství světa v Dánsku stěhovat z Kodaně do Herningu. Po dnešním vítězství Ruska nad Slovenskem (4:0) je jisté, že svěřenci trenéra Josefa Jandače skončí v základní skupině A bez ohledu na výsledek večerního duelu s Rakouskem (20:15) třetí. Jejich potenciální soupeř ale stále může vzejít hned z pětice USA, Finsko, Dánsko, Kanada a Lotyšsko.

Podle reglementu turnaje se národní tým bude stěhovat ve středu, ale je možné, že bude ještě den před čtvrtfinále trénovat v Kodani. "V úterý máme den volna a přemýšlíme, že bude pro hráče úplně volný. Ve středu je možné, že budeme trénovat ještě tady, aby se pak maséři v klidu přesunuli. Na druhou stranu je to 300 kilometrů a přemýšlíme, jestli není lepší přejet a zatrénovat si tam, aby se tam únava vyjezdila," prohlásil asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Domácí Dánové si do rozpisu play off šampionátu nevtělili žádnou výjimku na setrvání v Herningu či stěhování do Kodaně, která by vstoupila v platnost podle jejich umístění ve skupině. Jisté ale je, že by v případě postupu hráli čtvrtfinále ve večerním čase od 20:15 a semifinále od 15:15.

Od zavedení dvou skupin po osmi účastnících od roku 2012 se budou čeští hokejisté před čtvrtfinále stěhovat poprvé. Loni v Paříži sice skončili v základní skupině také třetí, ale v druhém dějišti Kolíně nad Rýnem zůstali ze čtvrté pozice domácí Němci, za kterými se vydal jejich sok Kanada a Jandačův tým hrál s Ruskem ve francouzské metropoli.

V roce 2012 ze třetího místa a o rok později 2013 dokonce ze čtvrté pozice zůstali Češi ve Stockholmu, který spolupořádal šampionát s Helsinkami, protože tehdy se hrálo čtvrtfinále mezi soupeři ze stejné skupiny. Před šesti lety se čeští hráči přesouvali až po úspěšném boji s domácími Švédy a nakonec ve finské metropoli získali bronz, dosud poslední medailový úspěch.

V roce 2014 se v Bělorusku hrály obě skupiny v Minsku, o rok později zůstali Češi jako pořadatel v Praze a v roce 2016 zůstali v Moskvě, protože ovládli základní skupinu. Naposledy se tak před startem play off stěhovali v roce 2010, kdy po tehdy ještě po osmifinálové skupině přejeli z Mannheimu do Kolína nad Rýnem, kde dokráčeli ke zlatu.