Jandač před MS: Dostat včas přes hubu není někdy špatný

Nominoval na poslední velkou akci v roli trenéra reprezentace. Josef Jandač zveřejnil na tiskové konferenci 26 vyvolených hokejistů, se kterými pojede bojovat do Dánska na mistrovství světa, po němž skončí jako kouč národního týmu. Ačkoliv se mu příprava s týmem povedla. Výsledky na Švédských hrách nebyly uspokojivé a je si toho vědom i on sám.

Jandač před mistrovstvím světa výrazně omladil sestavu národního týmu. Do Dánska bere pouze dva třicátníky a prostor tak dostanou mladší hokejisté, což mu mnozí naznačovali už v únoru při olympijských hrách. "Máme plno hráčů, kteří zažijí premiéru. Věříme, že si to nováčci v národku vyzkoušeli a teď ukážou co v nich je," řekl Jandač na tiskové konferenci.

Více než polovina kádru zažije na mistrovství světa premiéru. První start na šampionátu si v

Dánsku bude moci připsat hned patnáctka hráčů. Jandač vsadil i na dravé mládí a do Kodaně i tři hrače teenagerovského věku, které v prosinci zářili na MS hráčů do 20 let. "Čekám od nich energii, dravost, rychlost, nápad i myšlenku. Věřím ale taky i v jistou zodpovědnost. Hrají místy hodně bezstarostný hokej," prohlásil ne jejich adresu Jandač.

Trochu překvapivě chybí mezi nominovanými i Filip Zadina, dvojka letošního draftu, který si tak na první reprezentační start na MS mezi dospělými bude muset počkat. Svými výkony v zápasech Euro Hockey Tour totiž Jandače nepřesvědčil a podle slov kouče by se pro Zadinu jednalo o příliš velký skok z juniorského na mužský hokej.

Češi vyhráli v přípravě sedm z deseti zápasů. Výsledkově a herně propadli až při závěrečném testu před MS na Švédských hrách, kde skončili poslední a prohráli všechny tři zápasy. "Všechno zlé je k něčemu dobré, někdy je lepší dostat přes hubu takhle brzy," nepanikařil Jandač na tiskové konferenci.

Český národní tým vstoupí do mistrovství světa sobotním duelem od 20:15 proti Slovensku v Kodani. O den později se postaví proti obhájcům titulu ze Švédska. Světový šampionát v Dánsku startuje 4. května a končí o šestnáct dní později.