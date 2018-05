Kdybych dostal gól, musel bych se stydět, věděl Rittich

Brankář David Rittich si už v pátém utkání za národní tým připsal vychytanou nulu. Věřil, že se jednou dočká, ale zároveň také očekával, že si čisté konto bude muset o něco více zasloužit, než tomu bylo při dnešní výhře 6:0. Francouzi ho za 60 minut hry prověřili pouze deseti pokusy.

V první třetině měl pětadvacetiletý gólman Calgary ještě hodně práce v porovnání s těmi zbývajícími. Šlo na něho šest střel, ve druhé části jen tři, v závěrečné dokonce jediná. "Co jsem měl v brance dělat? Vždyť na mě šlo jen deset střel... Byla to nula z povinnosti a ne, že bych ji vychytal," prohlásil Rittich v rozhovoru s novináři.

Připustil ale, že si velkou příležitost na první nulu v reprezentaci nechtěl nechat ujít. "Měl jsem to v hlavě. Kdybych dostal gól, musel bych se stydět a chodit kanálama. Takže nakonec tedy dobrý," řekl Rittich.

Pozápasové gratulace spoluhráčů ale i tak přijímal poněkud s rozpaky a kroutil hlavou nad tím, co právě zažil. "Zápas mi přišel trošku až nedůstojný. Francouzi předem věděli, že už jsou zachránění, a utkání vypustili. Nebo jsme my hráli tak dobře. To je ale spíš otázka na trenéra Pepu Jandače, ať to zhodnotí on," podotkl Rittich.

Při minimu práce pro něho nebylo jednoduché, aby se udržel zahřátý a plně koncentrovaný. Pomohlo mu ale, že je zvyklý hodně hrát holí a pomáhat tak spoluhráčům. "Když byla příležitost, vyjížděl jsem za bránu aspoň rozehrávat, abych si zahrál s hokejkou. Jinak jsem už spíš přemýšlel, který steak si večer dám," prohlásil Rittich s nadsázkou.

Marně lovil v paměti, kdy se počet střel soupeře, jemuž čelil, zastavil na tak nízké cifře. "Možná v sedmé třídě, ale fakt netuším... Ještě jsem snad nechytal zápas, v němž by na mě šlo jen deset střel. Fakt to nemám k čemu přirovnat. Ale je dobře, že jsme to takhle v pohodě dohráli a podařilo se tu nulu udržet," konstatoval Rittich.

Otázka na moment, který by byl pro něho v utkání alespoň zdánlivě kritický, ho pobavila. "Možná v první třetině, kdy mi Radko Gudas přejel přes výhled a já na střelu zareagoval až v poslední chvíli. Tam mi bylo nejhůř, ale jestli mi tam bylo úplně špatně? Vždyť já měl celý zápas jen devadesát tepů za minutu. Spíš jsem byl unavený, jak jsem v brance dvě hodiny v kuse stál," řekl Rittich.

Vývoj ve druhé skupině B v Herningu s vyhlídkou případného soka pro čtvrtfinále nesleduje. "Ještě v něm nejsme, to můžeme sledovat až po konci skupiny. Soustředíme se na svůj výkon a to, co ovlivnit můžeme. Kdo na nás vyjde ve čtvrtfinále, není v našich rukách," vysvětlil Rittich.