Nečas už trénoval! Švýcary asi nestihne, ale měl by být fit

Útočník Martin Nečas se dnes poprvé od zranění z konce sobotního úvodního duelu českých hokejistů na mistrovství světa se Slovenskem objevil opět na ledě. Absolvoval celý tři čtvrtě hodiny trvající dobrovolný trénink, ale o jeho startu v úterý proti Švýcarsku se teprve rozhodne. Po nepříjemném nárazu na mantinel ještě pociťuje potíže s kyčlí a krkem.

"Byl jsem to poprvé zkusit na ledě, ale ještě to není úplně ideální. Jsem rád, že mě nebolí hlava a je to jenom krk a kyčel. Doufám, že se to bude co nejrychleji léčit a budu pak fit. Zítra uvidíme, ale pravděpodobně asi ještě nebudu," řekl novinářům Nečas.

Asistent trenéra Jiří Kalous uvedl, že je potřeba u Nečasova stavu počkat na další vývoj. "Byl to lehčí trénink, uvidíme, jak se bude cítit. Půjde hlavně o jeho subjektivní pocit, protože po lékařském vyšetření, které vyznělo nakonec optimisticky, by to mělo být v pořádku. Ale musíme samozřejmě počkat, co nám Martin řekne," prohlásil Kalous.

Nečas v neděli proležel větší část dne. "Člověk je takový rozlámaný. Dneska jsem chtěl jít na led. Domluvili jsme se tak s trenéry, abych se trošku rozhýbal, protože včera jsem vůbec nic nedělal a jen jsem ležel. Abych byl připravený pak nastoupit, tak se musím trošku hýbat," uvedl.

Posily z NHL? Rozhodne večerní telefonát

Český tým má zatím na soupisce 21 hráčů - dva brankáře, sedm obránců a 12 útočníků. Při Nečasově zranění nastoupilo v neděli proti Švédsku jen 11 útočníků a proti Švýcarsku chtějí trenéři mít k dispozici ideálně kompletní čtyři útoky.

Se zaplněním volných míst na soupisce ale vyčkávají pro případ, že budou k dispozici jako posily z NHL útočníci David Pastrňák s Davidem Krejčím z Bostonu či Tomáš Hertl ze San Jose, kterým skončila v noci na dnešek klubová sezona po vyřazení ve 2. kole play off. Jejich možnou účast řeší generální manažer českého týmu Jiří Fischer. "Bude se čekat na večerní telefonát, až se Jirka Fischer spojí s klukama, a uvidíme, jak to dopadne," podotkl Kalous.

Podle něj je předčasné říkat, zda by případně doplnil soupisku z čekatelů v Kodani. "Je to pořád spekulace. Je tam pořád nějakých čtyřiadvacet hodin a počkáme. Já věřím, že hlavně Martin Nečas bude v pořádku a opravdu by do hry mohl zasáhnout, protože odehrál velmi dobré utkání proti Slovensku. Byla by škoda, kdyby se toho nemohl zúčastnit dál," řekl Kalous.

Na tři místa v poli na soupisce jsou v Kodani stále čtyři čekatelé - obránce Jakub Krejčík a útočníci Robin Hanzl, Martin Kaut a David Šťastný.

Bolela mě hlava, naštěstí to ale nebyl otřes mozku, řekl Nečas

Nečas v zápase se Slováky v čase 59:50 premiérovou trefou na svém prvním velkém turnaji vyrovnal na 2:2 a zařídil prodloužení. V jeho úvodu v dalším souboji s klubovým spoluhráčem z Komety Brno Markem Čiliakem ztratil při kontaktu s jeho betonem v rychlosti rovnováhu a upadl na zadní mantinel. Narazil si pravé rameno, kyčel a hnul si s krční páteří.

"Hlavou o mantinel jsme si nedal, spíš jsem narazil ramenem a hýbnul jsem si hlavou. Jel jsem docela rychle, ještě jsem tam stačil dát ruku, abych nenarazil právě hlavou, což bylo dobré. Udělal jsem také takový blbý pohyb nohou, takže mě spíš bolí kyčel a krk," popsal Nečas. "Nebylo to úplně příjemný. Jak jsem jel do nemocnice, tak mě začala trošku bolet hlava. Naštěstí to nebyl otřes mozku, ale bylo to spíš od toho krku. Jsem rád, že je to jen tohle."

V sobotu po zápase na vyšetření v nemocnici jej napadaly černé myšlenky, jestli pro něj turnaj po jednom utkání neskončil. "Myslel jsem si, že to bude konec, protože mě hlava fakt bolela, ale pevně jsem doufal, že se to zlepší," popsal pocity. Přiznal, že rodičům asi při jeho pádu zatrnulo. "Vždycky se bojí, ale občas to k tomu sportu patří a je štěstí, že to nebylo nic tak závažného, i když to nevypadalo tak dobře."

Konec zápasu ještě strávil na střídačce a sledoval i vítěznou branku Dmitrije Jaškina. "Už já jsem tam měl šanci rozhodnout, ale nepodařilo se to a stalo se z toho tohle. Kluci pak hned dali gól, myslím, že to bylo další střídání, takže to bylo jedno," podotkl Nečas.

Pauza proti Švédům? Svrběly mě ruce, přiznal Nečas

Zápas se Švédskem musel Nečas sledovat jen z tribuny. "Ruce svrběly, ale ještě jsem se necítil dobře, věděl jsem, že do zápasu zasáhnout nemůžu. V první třetině byli Švédi lepší, ale potom jsme hru vyrovnali, dali jsme dvě přesilovky, to bylo důležité. Škoda, že jsme dostali třetí gól a už jsme to pak nevyrovnali, i když hráli kluci dobře. Škoda prohry o gól," dodal Nečas.

Nadále bude pod dohledem týmového doktora Dušana Singera. "Martinův stav se výrazně zlepšil. Stěžuje si sice na mírné bolesti v oblasti krčních svalů a kyčle, ale po fyzioterapeutické léčbě se mu i ty zlepšují. Dnes jsme mu povolili jít poprvé na led a uvidíme, jaký to bude mít průběh," uvedl Singer.