Nejedu nikoho učit, tvrdí Plekanec. S účastí nepočítal

Po loňském mistrovství světa to vypadalo, že je reprezentační kariéra hokejisty Tomáše Plekance u konce. Místo toho se však v Dánsku představí už na jedenáctém světovém šampionátu. Pětatřicetiletému útočníkovi pomohl v rozhodování povedený výkon v play-off NHL v dresu Toronta i chuť zahrát si s novými tvářemi.

"Cítím se výborně. Jsem rád, že to vyšlo a že se play-off povedlo. Škoda že jsme nepostoupili do druhého kola, v posledním zápase jsme vedli a byli jsme blízko. Ale to už je jedno. Jsem rád, že se mi dařilo. Samozřejmě to hrálo velkou roli v tom, proč tady jsem," řekl Plekanec na dnešním srazu národního týmu v Praze.

Tým Maple Leafs vypadl v úvodním kole vyřazovacích bojů po sedmizápasové bitvě s Bostonem, v níž si Plekanec připsal čtyři body za dvě branky a dvě asistence. Přesto ho zájem vedení reprezentace překvapil. "Nepočítal jsem s tím, že pojedu, protože jsou tady mladí kluci. Ale nakonec to vyplynulo tak, že jo," uvedl.

Podle trenéra Josefa Jandače by měl v omlazeném týmu plnit roli matadora, který povede mladé hráče. "Pár let už jsem ji dělal v Montrealu a teď taky trochu v Torontu. Nikoho učit nejedu, snažím se týmu pomoci věcmi, které mu můžou chybět. Je na mladých klucích, aby přinesli dravost, rychlost a to, co hokej dnes potřebuje," vysvětlil Plekanec.

S některými hráči se potkal poprvé. "Na každém mistrovství je pár hráčů, které člověk nezná. Mají za sebou dobrou sezonu, zaslouží si na něj jet. Letos je jich o trochu víc, protože spousta kluků nemohla přijet a tolik hráčů v Americe nemáme, abychom si mohli vybírat. Jsem rád, že ty kluky poznám a uvidím, jak hrají. Třeba se naučím něco já od nich," řekl juniorský mistr světa a držitel stříbra a dvou bronzových medailí ze seniorského MS.

Medaile? Hlavně pokora

V minulosti mužstvo několikrát vedl jako kapitán, tentokrát však funkce připadla Romanu Červenkovi. "Vůbec jsme se o tom s trenéry nebavili. Je jedno, kdo 'céčko' má. Není to o něm, celý tým musí být dohromady spojený a pomáhat si. Červous bude mít 'céčko', ale jsou tady další starší kluci, kteří mají něco odehráno. Je potřeba, aby i kluci ze střední generace, jako jsou Radek Faksa a Michal Jordán, promluvili do vedení kabiny a zápasů," řekl Plekanec.

Nijak ho nerozhodil ani fakt, že na Švédských hrách prohrál tým všechna tři utkání. "To je příprava. Zkoušela se sestava, bylo tady hodně hráčů. Výsledky nehrají vůbec žádnou roli," řekl Plekanec.

Útok na medaili kladenský rodák otevřeně nevyhlásil. "Bylo by špatné, kdybychom o ní nemluvili. Potřebujeme se na to ale dívat realisticky a jet tam s pokorou. Nemáme na papíře takový mančaft jako Kanada nebo Švédi," uvedl.

V únoru putoval z Montrealu do Toronta a po sezoně mu vyprší smlouva. Budoucnost v NHL však zatím neřeší. "Když mě vyměnili, tak jsem se bavil s vedením Montrealu o tom, že se vrátím. Nejsem ale v Americe krátce na to, abych nevěděl, že se tyhle věcí mění. Budou se bavit o tom, jakým směrem se Montreal bude chtít posunout dopředu, takže se všechno může změnit," dodal Plekanec.