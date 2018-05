Pastrňák a Krejčí přinesli klid a pohodu, myslí si Veber

Ze světových šampionátů má doma zlatou a dvě bronzové medaile, několikrát se stal extraligovým vítězem se Vsetínem a po konci hráčské kariéry se dal na trénování. Bývalý obránce Jiří Veber působil jako asistent v Chomutově a na Spartě, dva roky trénoval i korejský celek Anyang Halla. Od nové sezony bude dorost ve Slavii.

"Tím, jak přijeli Pastrňák a Krejčí z Bostonu, kteří patří mezi top hráče v NHL, by se měla naše hra zvednout. To se potvrdilo už v zápase s Ruskem, kde bylo vidět, jak dva rozdíloví hráči dokáží týmu hodně pomoct," řekl Veber.

Proti Bělorusku se sice ani jeden z hráčů z Bostonu střelecky neprosadil, tým však i přesto získal tři body. "Povinnost českého týmu byla v tomto utkání vyhrát, což se splnilo. Každý asi očekával trochu více branek nebo gólový přísun od nejnovějších posil. Přestože se to úplně nepotvrdilo, celý zápas měli Češi pod kontrolou. Ke konci zápasu sice měli Bělorusové nějakou šanci, ale nebyly to vyložené příležitosti," uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

V závěru základní skupiny čeká reprezentaci dvojice slabších soupeřů. Nejdříve změří síly s Francií a pak narazí na Rakousko, které se po výhře nad Běloruskem zachránilo v elitní divizi mistrovství. Pro český výběr by to měly znamenat dvě výhry.

"Jisté není nikdy nic, ale určitě jsme v obou zápasech favorité a šest bodů by mělo přijít. Myslím si, že kluci mají po výhře nad Ruskem sebevědomí, které je i proti slabším soupeřům důležité. Nevidím žádný důvod, proč bychom to proti Francii a Rakousku neměli zvládnout," přemýšlel Veber.

Mužstvu kolem kapitána Červenky by tak neměla ujít účast ve čtvrtfinále, kam se probojuje jen osmička nejlepších celků. "Bude to určitě hodně zajímavé pro fanoušky. Z našeho pohledu záleží, na koho narazíme, protože druhá skupina je docela našlapaná. Jsou tam Američané a Kanaďané a velmi dobře hraje i Finsko. Je těžké ještě odhadovat na koho narazíme, každopádně nás už nebude čekat nikdo slabší," uvědomil si bývalý obránce.

Ve vyřazovacích bojích půjde o úplně jiný hokej než ve skupině. Je to vždy jen o jednom zápase a stát se v něm může cokoliv. Mnohdy papírově slabší týmy mají větší štěstí a vyřadí i favoriy. Ve sportu není nikdy nic předem dané," dodal.

Korejci nejsou tak špatní, jak to vypadá

Dva roky Veber působil i v Koreji, kde trénoval úspěšný tým Anyang Halla, ze kterého se značná část hráčů objevuje i v reprezentaci. O korejském hokeji tak má větší přehled než většina hokejových odborníků u nás.

"Abych pravdu řekl, tak už mi na korejské zápasy nezbývá čas. Na Slavii už jsme začali letní přípravu a vzhledem k tomu, že mládež má tréninky odpoledne, tak se mi to kryje. Vždycky se tak stihnu kouknout jen na výsledky, které ale nejsou zrovna dobré," řekl.

Zápasy s nejlepšími týmy z celého světa si už Korejci vyzkoušeli na domácí olympiádě, kde určitě nepropadli a potrápili třeba i český výběr. "Na olympiádě Korejci nehráli vůbec špatně a určitě si zlepšili sebevědomí. Na mistrovství už ale přijeli i hráči z NHL a ta kvalita je úplně někde jinde. Pomalu tak poznávají opravdovou realitu," sdělil trenér.

"Neřekl bych ale, že Korejci jsou tak špatní, jak to podle výsledků možná vypadá. Aktuálně jsou přesně na tom rozhraní elitní a první divize a věřím tomu, že s týmy, co jsou na tom podobně, dokáží hrát vyrovnané zápasy. Důležité pro ně bude, aby se v příští sezoně znovu dokázali prát o návrat mezi elitu," doplnil.

Přestože se Korejci každým rokem zlepšují, v konkurenci nejlepších ale ztrácí. "Největším nedostatkem u Korejců je hokejové myšlení. Správné rozhodování, klid na hokejce nebo držení kotouče. To jsou věci, ve kterých mají ostatní reprezentace navrch. Naopak třeba v rychlosti bruslení se mohou měřit i s těmi nejlepšími," popsal Veber.

Jsem rád, že přijeli Pastrňák a Krejčí, týmu pomůžou

"Když jsem byl minulou sezonu v Americe, tak jsem měl možnost sledovat velké množství utkání NHL. Vybíral jsem si zápasy s českou účastí a hodně mě zaujali právě Pastrňák a Krejčí, a tak jsem rád, že jsou i na mistrovství. Hodně jsem pak třeba sledoval i Hertla, kterého jsem měl možnost v mládežnických letech i trénovat," uvedl Veber, který zároveň popsal i největší přínos bostonských posil pro českou reprezentaci.

"Na nich je vidět neuvěřitelný klid, s pukem i bez něj hrají tak, jako by to bylo samozřejmostí. Není na nich vidět nervozita, nedělají na ledě žádné zmatky. Přesně proto pak jsou pro tým prospěšní," popsal.

Trenér, který působil třeba i u mládežnických reprezentací, si vybral i mezi zahraničními hráči. Nejvíce ho baví velký kanadský talent z Edmontonu.

"Když bych si měl vybrat mimo český tým, tak mě baví nejvíc McDavid. To je neskutečný hráč, který si dokáže dělat, co chce i v NHL. Když má svůj den, tak v rychlosti nemá konkurenci. On navíc ve vysoké rychlosti má i skvělou práci rukama a o kotouč ho jen tak někdo nepřipraví," zakončil Veber.