Richter: Vyřadila nás vlastní chyba, smekám před hráči z NHL

V dresu československé reprezentace získal na světových šampionátech pět cenných kovů, ve sbírce má také stříbro ze Zimních olympijských her v Sarajevu. Pavel Richter, jedna z největších legend hokejové Sparty, se momentálně chystá na návštěvu probíhajícího mistrovství světa v Dánsku. Na něm už ale bohužel neuvidí národní tým, který nestačil ve čtvrtfinále na výběr Spojených států. Jak hodnotí cestu českého týmu turnajem, kdo jej nejvíce zaujal a koho tipuje na titul?

Národní tým skončil na letošním MS ve čtvrtfinále. Jak hodnotíte celkový průběh?

Celý šampionát jsme hráli výborně, naposledy jsme ale bohužel opět prospali první třetinu. Jak už to bývá, z posledních osmi týmů musí jet čtyři domů. Jedeme i my, s tím se bohužel nedá nic dělat. Kluci však ukázali, že hokej hrát umí. Je jenom škoda, že jsme vypadli.

Co rozhodlo klíčový duel s USA?

Individuální chyba ze třetí třetiny, kdy jsme dostali branku na 2:3. Když se stane taková věc, nepomůže vám žádný systém. Můžete hrát jakkoliv, ale ta chyba nakonec všechno rozhodne.

V čem mělo Jandačovo mužstvo největší rezervy? V čem bylo nejsilnější?

Řekl bych, že jsme měli výborné gólmany, Francouz i Rittich chytali výborně. Srážely nás naopak chyby některých obránců a útočníků v defenzivní činnosti. To se na takovém turnaji nesmí stávat.

Jak hodnotíte výkon obranných řad? Právě to byla v posledních letech naše slabina.

Tentokrát bych to neviděl tak zle. Třeba Šulák mě neskutečně překvapil, měl vynikající mistrovství. Ani řada dalších obránců nehrála špatně, ale beků prostě máme na světové úrovni nejméně. To si musíme přiznat.

Je čtvrtfinále úspěch? Před turnajem Čechům málokdo věřil.

Když to vezmu i s ohledem na Slováky, postup do čtvrtfinále je vždycky super. Potom už se všechno odvíjí od toho zmíněného zápasu, poslední dobou se nám jej ale nedaří zlomit.

Šampionát ukázal díky zapracování mladíků dobré vyhlídky do budoucna.

To je pravda, hlavně Martin Nečas a další mladí kluci do mančaftu perfektně zapadli. Byli hodně vidět a hráli, což je nejen pro národní mužstvo, ale i pro náš celý hokej obrovský přínos. Je jenom dobře, že tam byli a získali zkušenosti.

Právě Nečas bude bojovat v další sezoně o místo v NHL. Prosadí se?

Já si myslím, že ano. Skauti už o něm vědí, rozhodně by měl dostat šanci a místo v sestavě.

Jak se vám zamlouvaly výkony nejstarších hráčů?

Je skvělé, že vůbec přijeli. Vyzdvihnout musím především Tomáše Plekance, protože kdykoliv mu trenér řekne, tak se připojí. Toho si musí každý český fanda velice vážit a smeknout před ním klobouk. Kromě vynikající obranné činnosti také zvedá tým v kabině, je to lídr. Buďme rádi, že nám pomohl.

A představení Romana Červenky?

Sice se mu nedařilo střelecky, ale byl platný v přesilovkách. Myslel jsem si, že dá gól právě ve čtvrtfinále, měl tam šanci. Celkově bych ale Červuse hodnotil kladně.

Našimi nejlepšími hráči byli oceněni Pastrňák, Krejčí a Kubalík. Souhlasíte s výběrem?

Pastrňák s Krejčím tam rozhodně patří, jejich přínos pro tým byl obrovský, rozhodli hned svůj první zápas. Jako fanoušek českého hokeje si myslím, že bychom jim měli poděkovat. Přestože odehráli dvaaosmdesát zápasů v základní části a zasáhli také do play-off, neváhali, sedli na letadlo a šli hned hrát. Místo v nejlepší trojici si ale zasloužil i jeden z brankářů, oba dva chytali výborně. Kubalík by měl být možná tak ve výběru útočníků, když se ale hodnotilo celé mužstvo, zvolil bych brankáře.

Čtvrteční utkání nám také přinesla velká překvapení. Co říkáte na výkony outsiderů?

Je to neskutečné. Byl to jasný příklad toho, že se světový hokej pořád vyrovnává. Věděl jsem, že bude jedno velké překvapení, ale Švýcarům jsem příliš nevěřil. Postup mezi nejlepší čtyřku je pro ně obrovský úspěch. Na druhou stranu i my jsme s nimi měli ve skupině problémy. Tím, že porazili Finsko, ukázali, že patří mezi světovou špičku. Lotyši se zase jen tak tak dostali do čtvrtfinále přes domácí Dány a nakonec pořádně zatopili Švédům, jasným kandidátům na zlato.

Koho tipujete na vítězství celého turnaje?

Pořád tipuji Švédy, mají tam prakticky dvaadvacet hráčů z NHL.

Za rok hostí MS Slovensko. Chystáte se ho zúčastnit?

Stoprocentně, jen je otázka, jakých zápasů.

Zlomí tam národní tým medailové prokletí?

Pevně si to přeji. Po základní skupině bude opět rozhodovat jeden zápas, snad ho už zvládneme.