Posila do útoku. Finský tým doplní talent Tolvanen

Útočník Eeli Tolvanen z Nashvillu bude reprezentovat Finsko na mistrovství světa v Dánsku. Do Herningu přiletí devatenáctiletý talent v sobotu a měl by nastoupit hned v utkání proti Kanadě. V NHL sehrál za Predators jen tři zápasy, předtím strávil celou sezonu v Jokeritu Helsinky v KHL. Tolvanen se po únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu představí na druhé velké mezinárodní akci v kariéře.

Tolvanen v KHL zaznamenal v 60 zápasech včetně play off 43 bodů za 25 branek a 18 asistencí. Na olympiádě si připsal v pěti duelech devět bodů za tři góly a šest přihrávek a byl třetím nejproduktivnějším hráčem turnaje.

Nashville jej draftoval loni v prvním kole na 30. místě, Tolvanen do týmu Predators zamířil po skončení sezony v KHL. Sehrál ale jen tři duely v základní části, v kterých nebodoval. V play off se do sestavy nedostal.