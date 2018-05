VIDEO: Nejhezčí gól MS? Lotyš si slalomem pohrál s obranou

Pouze úvodní dva hrací dny má zatím za sebou letošní světový šampionát v ledním hokeji. Přesto už fanoušci v Dánsku dost možná viděli gól, který bude za dva týdny kandidovat na vůbec nejhezčí trefu celého turnaje. Postaral se o něj lotyšský útočník Rudolfs Balcers v zápase proti Norsku, čímž svému týmu zařídil cenné vítězství.



Lotyši nevstoupili do utkání dobře, v první třetině dvakrát inkasovali a museli dohánět ztrátu. V prostřední periodě Balcers nejprve snížil, devět minut před koncem základní části se pak prosadil i Abols. Utkání tak pokračovalo prodloužením, které však příliš dlouho netrvalo.



Norové sice vyhráli úvodní buly, pod tlakem lotyšského forčekingu kotouč ale brzy ztratili. Ten se v útočném pásmu dostal k jednadvacetiletému Balcersovi a šikovný forvard si s ním už věděl rady. Při hře tři na tři využil většího prostoru na ledě a krásným způsobem se po čtyřiadvaceti vteřinách prodloužení postaral o rozhodující trefu utkání.



Krásný Balcersův gól za doprovodu lotyšského komentátora:







Mladý Lotyš si z norských obránců udělal slalomové kužely a s pomocí clonícího parťáka Dzerinše zasunul puk do odkryté brány za bezmocného norského gólmana Haugena. Balcers strávil celou sezonu na farmě San Jose v AHL, kde hrál v jednom týmu i s českým obráncem Radimem Šimkem a pětadvaceti góly naznačil velký potenciál.



V úvodním zápase dánského šampionátu jej potvrdil, jeho sólo bylo skutečně parádní. Lotyši zvítězili 3:2 a do tabulky herningské skupiny si připsali cenné dva body. Další zápas je čeká v neděli večer proti Finsku.