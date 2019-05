Říha: Kanaďané vyhráli zaslouženě, teď se musíme zvednout na Rusy

Trenér Miloš Říha přiznal, že porážka 1:5 s Kanadou v boji o finále mistrovství světa byla zcela zasloužená. Stále ale ještě zůstává ve hře medaile, na kterou český hokej čeká již sedm let, a zkušený kouč věří, že tým se přes zklamání dokáže namotivovat, aby ji Rusku sebral.

"Zápas jsme si prohráli. Kanaďané byli daleko lehčí, důraznější v koncovce, našli okna, která jsme jim nabídli. A hlavně proměňovali šance. My si je sice vytvořili, ale nedali. Potřebovali jsme kontaktní gól, potřebovali jsme přesilovku, kterou jsme zase nezahráli. Z toho vyplynul výsledek," zhodnotil Říha zápas v rozhovoru s novináři.

Jeho svěřenci nedokázali dát gól ani z těch největších šancí, přestože se jim to v průběhu turnaje dařilo. "Oni to zatáhli, chytali nám všechny puky, brankář chytal výborně a obránci padali do střel. Kanaďané hráli daleko obětavěji. My jsme prohráli v základních věcech, jako jsou vhazování, osobní souboje a důraz. To v těchto zápasech rozhoduje."

Velkou ranou do vazu byl gól na 0:2 hned po 10 sekundách druhé třetiny. "Tam jsme se nadechovali, mužstvo bylo nabuzené, ale přišla další chyba, centr tam zlomil hokejku a ostatní hráči, místo aby to stáhli dolů, nevyplnili prostor. Přišla střela, kdy musel jít brankář trošku dopředu a už nestihl přemístění v brance," uvedl Říha.

Poté, co Patrik Bartošák zakrátko inkasoval potřetí, poslal do hry místo něho Pavla Francouze. "Snažili jsme se celý zápas něco dělat. Střídali jsme pětky, dvojice, pořád jsme se chtěli něčím chytit. Byla teprve půlka zápasu, pořád se s tím dalo něco dělat. Kdybychom vstřelili gól, tak by nás to nakoplo. Nás nemělo co nakopnout. Sice jsme dřeli, ale nenakoplo nás prostě nic. Potřebovali jsme kontaktní gól. Puk byl třikrát na brankovišti, ale hlad a důraz chyběl," mrzelo Říhu.

Českým hokejistům dlouhodobě vlhne střelecký prach právě v těch nejdůležitějších zápasech a podle Říhy to není náhoda. "Já si myslím, že český hokej má problémy úplně někde jinde," prohlásil. Kde? "To si nechám pro sebe."

Kanaďané každopádně dokázali lépe řešit gólové situace v rychlosti. "Jestliže však prohrajete většinu vhazování, tak musíme o kotouč pořád bojovat a pořád pro něj jezdit, třeba v přesilovkách, když vám ho vyhodí. To bere spoustu sil. Třeba naše první lajna byla trošku utahanější, to bylo vidět. I Kovářova lajna. Ale nikdo to nezabalil, všichni bojovali. I v kabině kluci chtěli hrát. To bylo pozitivní," ocenil Říha.

I po porážce s Kanadou je pořád ve hře hodně. "Na placku čekáme dlouho, teď je důležitý, abychom si to srovnali v hlavách a nepodlehli tomu, že hrajeme s Ruskem, jemuž jsme také nevstřelili branku," připomněl Říha prohru 0:3 ve skupině. "Musíme se na to všechno vyprdnout a dát do toho zápasu všechno. Jestli to vyjde, nebo ne, to se ukáže na ledě. Třeba vstřelíme první dva góly a Rusové si nebudou vědět rady," doplnil Říha.

Z působení v Rusku dobře zná ruskou náturu. Jak na tom bude sborná s motivací? "Myslím, že jsou na tom ještě hůř, protože je zajímá jenom vítězství a bude to pro ně těžký. Buď budou hrát s takovou lehkostí, že hodí všechno za hlavu, bude jim to jedno a my toho musíme využít, být trpěliví, organizovaní a disciplinovaní, nebo to bude všechno jinak," přemítal Říha.

"My všichni se budeme snažit to hodit za hlavu a udělat všechno pro to, aby ten výsledek pro nás byl daleko lepší než dneska. Hrajeme jakoby o zlato, oni ne," dodal Říha.

O pár hodin více, co mají Rusové na regeneraci, podle něho nebude podstatných. "To myslím, že nehraje roli. Kluci umí odpočívat. Zítra je ani nebudeme nijak zatěžovat, jen si řekneme pár věcí, protože už jsme s nimi hráli. Taktika bude podobná, akorát se budeme muset více zaměřit na vhazování, koncovku a předbrankový prostor," řekl Říha.