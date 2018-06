Argentinský výbuch. Fotbal má jiného krále, smějí se Messimu

Tradičně byli před turnajem považovaní za jednoho z favoritů na celkový triumf, v Rusku obhajují stříbro z brazilského mistrovství světa 2014. Fotbalisté Argentiny ale po dvou zápasech mají blíž k vyřazení ve skupině než k zopakování podobně dlouhé cesty turnajem. A čtvrteční třígólový výprask od Chorvatů navíc naznačil, že z party kolem Lionela Messiho hrůza letos rozhodně nejde.



Kurz na argentinský titul se před šampionátem pohyboval kolem deseti ku jedné, jen Brazilci, Němci, Francouzi a Španělé na tom byli u bookmakerů lépe. I autor tohoto textu v interní redakční tipovačce bláhově věřil, že se Jihoameričané letos konečně dočkají. Že "božský Leo" umlčí hlasy kritiků, kteří mu opakovaně připomínají, že jeho výkony v reprezentačním dresu jsou úplně jiné než v Barceloně.



Jenže přesně to se zatím potvrzuje. Argentina v prvním utkání marně dobývala obranný val nováčka z Islandu a právě Messi v klíčové chvíli selhal, když neproměnil penaltu. Remíza 1:1 s předpokládaným outsiderem skupiny znamenala komplikaci, nic hrozného se však pořád nedělo. To po včerejšku už je situace jihoamerické velmoci mnohem složitější.

- David Novotný (@DavidNov1893) 21. června 2018

Ano, prohře s Chorvatskem hodně napomohla hrubka brankáře Caballera, který před prvním gólem nabídl míč Rebičovi, Argentinci toho ale moc nepředvedli ani směrem dopředu. Právě hvězdná ofenziva přitom měla být jejich největší zbraní. Trenér Jorge Sampaoli do Ruska vůbec nevzal Maura Icardiho z Interu Milán, nejlepšího střelce uplynulého ročníku Serie A, tolik spoléhal na schopnosti Messiho, Higuaína nebo Agüera.

Zvolil však rozestavení s jediným klasickým hrotovým útočníkem, Higuaín proto na šampionátu sleduje úvodní výkopy zápasu jen ze střídačky. V jedenáctce vyvolených dvakrát chyběl třeba i Paulo Dybala z Juventusu, který turínskému klubu pomohl k obhajobě titulu dvaadvaceti ligovými góly. Šanci na jeho úkor dostal Maximiliano Meza z Independiente, příliš se ale neprosadil.



I kvůli tomu Sampaoliho výběru reálně hrozí, že vůbec neprojde ze základní skupiny. Po dvou zápasech má jediný bod se záporným skóre 1:4, při nevýhodné souhře ostatních výsledků mu tak nemusí stačit, ani kdyby v posledním utkání zvládl zdolat Nigérii. A znovu se potvrzuje, že Argentinci možná až příliš spoléhají na to, co předvede Messi. Ten je však na MS zatím jen stínem lídra Barcelony.

- Gary Lineker (@GaryLineker) 21. června 2018

Jaký to rozdíl proti Cristianu Ronaldovi, jenž vstřelil všechny dosavadní góly Portugalců a táhne je do osmifinále. Právě obvyklé srovnávání dvou fotbalových superhvězd je zase častým tématem na sociálních sítích. "Takhle to mám rád, když je prcek marnej. Když na tebe maká celý tým, to se to hraje, fotbal má jinýho krále," rýpl si do Messiho na Twitteru třeba oblíbený herec David Novotný.

Argentinci to schytávají i ve světových médiích, která píší o ostudě, fiasku a ptají se, kdy skončí trenér Sampaoli, protože zvolil špatnou taktiku i rozestavení. "Modrič byl skvělý, ale za všechny ty roky sledování takhle slabou Argentinu nepamatuji," podotkl na Twitteru bývalý anglický střelec a nyní komentátor televize BBC Gary Lineker.

Jeden z hlavních favoritů tak dost možná předčasně poletí domů, i Messiho možnosti na zisk velké mezinárodní trofeje se tenčí. Za čtyři roky už mu bude pětatřicet, kdo ví, jestli po případném zklamání z Ruska úplně neukončí reprezentační kariéru. Ano, šanci na zvrat ještě Argentinci mají. Zatím však na mistrovství světa skutečně platí, že fotbal má jiného krále. A pomyslná koruna pro šampiony se tím pádem vzdaluje také celé Messiho partě.