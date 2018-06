Argentinu čeká start na MS, prověří ji odhodlaný Island

V sobotu se na mistrovství světa v Rusku rozehraje také skupina D. Do hry vstoupí obhájci stříbra Argentinci, kteří na úvod od 15:00 SELČ v Moskvě změří síly s nováčkem Islandem. V druhém zápase skupiny večer od 21:00 v Kaliningradu budou o první body na turnaji usilovat Chorvatsko a Nigérie.

Argentina od roku 1986 čeká na zlato a pro její hlavní hvězdu Lionela Messiho může jít v Rusku o poslední šanci, jak čekání na světový triumf prolomit. "Zatím nevím, zda je to můj poslední turnaj. Bude záležet, jak si povedeme," řekl před šampionátem útočník Barcelony, který během MS oslaví 31. narozeniny.

Aby Argentina mohla myslet na celkové prvenství, musí nejprve zvládnout skupinu a její úvodní zápas s nováčkem MS Islandem. Jihoamerický celek od roku 1934 a porážky se Švédskem vyhrál všech pět úvodních zápasů s debutanty na šampionátu. Na druhou stranu Argentinci na mistrovství světa už 322 minut neskórovali, což je jejich nejdelší série.

"Island má jen málo co ztratit a naopak může hodně získat. A to je někdy vaše výhoda. Je to první zápas, v němž hrají roli nervy. Víme, že to bude hodně komplikovaný zápas, protože Island velmi dobře brání," upozornil argentinský brankář Wilfredo Caballero.

Island věří, že debut na MS zvládne stejně jako předloňskou premiéru na evropském šampionátu, kde nečekaně došel do čtvrtfinále. Seveřané ovšem poslední čtyři zápasy nevyhráli a dostali v nich 11 branek.

"Myslím, že na Argentinu bude tlak, aby vyhrála MS. Všichni Argentinci to očekávají. Naopak Islanďané na nic takového nemyslí. Pokud nevyhrajeme, nezlomí to tolik srdcí, jako by to bylo v případě Argentiny," řekl islandský trenér Heimir Hallgrímsson.

Chorvatsko od bronzu v roce 1998 nepostoupilo ze skupiny a na MS vyhrálo jediný z posledních sedmi zápasů. Balkánský tým má ale kádr nabitými zvučnými jmény a očekávání veřejnosti jsou velká. Proti Nigérii se Chorvaté pokusí zlomit sérii tří porážek z úvodních duelů na světových šampionátech.

"Nemáme strach z toho, že od nás národ hodně očekává. My sami totiž od sebe taky hodně očekáváme. Momentálně ale nesníme o čtvrtfinále nebo něčem takovém, jen o zápase s Nigérií," uvedl útočník Andrej Kramarič.

Nigérie před čtyřmi lety došla do osmifinále, ale letos se od ní moc nečeká. Africký celek neměl před šampionátem příliš dobrou formu a prohrál tři z posledních čtyř zápasů včetně generálky s českou reprezentací (0:1).

Nigerijci navíc mají nejmladší kádr na turnaji a 18 hráčů si na MS zahraje poprvé. "Může to být naše výhoda. Soupeři by nás mohli podcenit a my bychom mohli ty týmy překvapit. Můžeme hrát beze strachu," uvedl obránce William Troost-Ekong.