Euforie v Rusku. "Fotbalisti bojovali jako za Stalingrad!"

Komentáře překypující nadšením ovládly ruský sportovní tisk po nedělním překvapivém vítězství fotbalistů nad španělskou reprezentací. Postup do čtvrtfinále mistrovství světa je pro celou zemi historickým úspěchem, srovnatelným podle komentátorů s dějinnými zvraty ruského národa. Festival fotbalové radosti přitom prý hned tak neskončí. Server Sport Express hráče sborné už pasoval na mistry světa. "Nikoho se nebojíme," napsal v hodnocení zápasu.

Vítězství nad Španělskem přinesla Rusům kázeň, trpělivost, sebeobětování, houževnatost a odpovědnost za tým, uvedl server. Před pokutovým územím ruský tým vystavěl "dvě Kremelské zdi" a branku gólmana Igora Akinfejeva bránil jako za války Stalingrad.

"Ty vlastnosti, které pomáhaly ruskému národu v nejtěžších okamžicích jeho dějin, se projevily i ve fotbalu - ve sportovní disciplíně do jisté míry nahrazující válku. Trenér Stanislav Čerčesov skutečně vytvořil rudou mašinu," neskrývá nadšení Sport Express, který svůj komentář opatřil titulkem "Huráááá!" V Lužnikách se v neděli podle něj představila nejlepší ruská sborná v dějinách.

Komentátoři se shodují v názoru, že hlavní hvězdou ruského týmu byl Akinfejev, který se vyznamenal při penaltovém rozstřelu. Za nejlepšího hráče v poli vesměs označují naturalizovaného Brazilce Maria Fernandese. Upozorňují, že Čerčesov poprvé na turnaji vyztužil obranou linii třemi stopery.

"Kdybychom hráli se Španěly otevřený fotbal, do naší obrany by se dostávali mnohem častěji. Možná bychom měli víc šancí, ale utkání bychom nakonec prohráli," je přesvědčen trenér. Obránce Jurij Žirkov, který utrpěl v prvním poločase zranění achillovky, si už podle Čerčesova na mistrovství nejspíš nezahraje. "Připraven by byl snad jen na finále," podotkl kouč.

Optimistickými vyhlídkami do dalších fází šampionátu se ruská média netají. Výsledek sobotního čtvrtfinále s Chorvatskem je podle přesvědčení komentátorů otevřený. Sport Express napsal, že ruský tým se ve svém vítězném tažení nehodlá zastavit. "Věříme, že dokážeme cokoli. Porazíme všechny. Už teď jsme fotbalovými mistry světa," napsal server.

"Jen si pomyslete: je-li Rusko, jak stále slyšíme, schopno ovlivnit výsledek prezidentských voleb v samotných USA, v hlavní 'nepřátelské' pevnosti, pak zahrát úspěšně na domácím mistrovství světa není žádný úkol, ale maličkost!" napsal ironicky komentátor Sovětského sportu Jurij Cybaněv.

Jen občas ruské analýzy nedělního zápasu uznávají, že diváci v Lužnikách mnoho fotbalu neviděli. "Fotbal v zápase téměř žádný nebyl. Španělé donekonečna plnili svůj domácí úkol, míče neztráceli, ale nic nepodnikali. Naši se ve vlnách posouvali podle dráhy míče a chytře se přizpůsobovali hře," zhodnotil utkání Sovětskij sport.

Upozornil, že do čtvrtfinále se sborná dostala s nemalou dávkou štěstí. "Ale možnostmi naší vlasti se dnes můžeme skutečně oprávněně pyšnit," shrnuje autor.

Nadšení nad hrou ruských fotbalistů ovládlo v neděli celé hlavní město. Moskevská fanzóna podle metropolitních médií propadla skutečnému šílenství, které v závěru druhé půle nezchladil ani prudký liják. Po skončení zápasu fanoušci plakali, objímali se a skandovali jméno brankáře "Igor, Igor". Na cestě domů je v ulicích zdravilo troubení nadšených řidičů.