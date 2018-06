Jsem šokovaný. Ale postoupit jsme si nezasloužili, uznal Löw

Podle trenéra německých fotbalistů Joachima Löwa si obhájci zlata na mistrovství světa nezasloužili postoupit do osmifinále. Senzační porážku 0:2 s Jižní Koreou v závěrečném utkání skupiny kouč nedokázal vysvětlit a po vyřazení cítil velké zklamání.

Němcům se nepovedl už vstup do ruského turnaje, když podlehli 0:1 Mexiku. Ve druhém utkání proti Švédsku se zvedli, gólem Toniho Kroose z nastavení vydřeli šťastnou výhru 2:1 a situaci měli ve svých rukou. S Koreou však selhali.

"V této chvíli je těžké říct, proč jsme vypadli. Naše zklamání je obrovské. Nezasloužili jsme si znovu vyhrát mistrovství světa ani postoupit do osmifinále. Chtěli jsme uspět, ale neměli jsme to, co bylo potřeba," řekl Löw na tiskové konferenci.

"Jsem šokovaný, protože jsme to nedokázali dotáhnout a porazit Koreu, místo toho jsme prohráli. Ale neměl jsem z mužstva špatný pocit. Cítil jsem, že chce postoupit do vyřazovací fáze," doplnil osmapadesátiletý kouč.

Jeho svěřenci nedokázali Koreu v Kazani dostat pod souvislejší tlak a v nastaveném čase od outsidera inkasovali dva góly. V tabulce skupiny F nakonec Němci skončili poslední o skóre za asijským celkem. Do osmifinále postoupily Švédsko a Mexiko.

"Chtěli jsme soupeře zatlačit, ale týmu chyběla obvyklá lehkost, bezstarostnost i dynamika. To vedlo k tomu, že jsme si nevytvářeli šance, takže jsme si vyřazení zasloužili," konstatoval Löw, který reprezentaci vede od léta 2006.

Svou budoucnost u národního týmu řešit nechtěl. "Jak se z toho dostaneme? Musíme si o tom v klidu promluvit. Myslím, že je předčasné, abych teď něco říkal. Bude chvíli trvat, než se s tím srovnáme. Zklamání je obrovské," prohlásil Löw.

Nemyslí si, že Německo, které ve skupině MS skončilo poprvé po 80 letech, vyklidí pozice a čekají ho temné časy. "Máme mladé talentované hráče s velkým potenciálem. Tohle se už dříve stalo jiným národům. Musíme z toho vyvodit správné závěry, abychom se zlepšili," dodal rodák ze Schönau.

Za trenéra, jenž před MS prodloužil smlouvu do roku 2022, se postavil šéf německého fotbalového svazu Reinhard Grindel. "Věříme, že po světovém šampionátu nás čeká přestavba bez ohledu na vystoupení na ruském turnaji. Není člověk, který by to zvládl lépe než Jogi Löw," uvedl Grindel.