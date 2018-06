Němci drží šanci na postup, o výhře nad Švédy rozhodli v závěru

Fotbalisté Německa v páté minutě nastavení gólem Toniho Kroose vybojovali na mistrovství světa výhru 2:1 nad Švédskem. Obhájce titulu odvrátil hrozbu vyřazení a nyní má boj o postup ze skupiny ve svých rukou, protože mu stačí výhra nad Koreou. Švédové budou potřebovat porazit Mexičany, nebo získat více bodů než Němci proti Koreji.

Němci, kteří na úvod polehli Mexiku, se Švédskem prohrávali po brance Oliho Toivonena, což je v tu chvíli vyřazovalo. Do druhé půle ale vlétli a rychle srovnal Marco Reus. Posledních osm minut museli úřadující šampioni dohrávat bez vyloučeného stopera Jeromeho Boatenga, přesto i v oslabení dokázali rozhodnout, poté co z nakrátko rozehraného přímého kopu zamířil přesně Kroos.

Německý kouč Joachim Löw udělal po prohře s Mexikem v sestavě čtyři změny, z toho jednu vynucenou, a šanci dostali Hector, Rüdiger, Rudi a Reus. Naopak Švédové neměli důvod do sestavy po výhře nad Koreou sahat, ale návrat uzdraveného Lindelöfa jim umožnil ještě posílit defenzivu.

A ta Švédsku fungovala velmi dobře. Němci sice od začátku drželi míč a měli výraznou převahu, ale do šancí se dostávali těžko. Naopak Seveřané využívali každou příležitost na nebezpečné brejky. Ve 13. minutě takto utekl Berg a po kontaktu s Boatengem se dožadoval penalty, ale sudí Marciniak ho nevyslyšel, i když se z opakovaných záběrů zdálo, že šlo o faul.

Po půlhodině hry museli Němci střídat. Rudyho neúmyslně zasáhl kopačkou do obličeje Toivonen a zlomil mu nos. A než se střed německé zálohy po příchodu Gündogana stačil srovnat, Švédové udeřili.

Po zachycení Kroosovy nepřesné rozehrávky poslal Claeson pas na nabíhajícího Toivonena a ten i s přispěním teče Boatenga přeloboval brankáře Neuera. Útočník Toulouse dal teprve druhý gól v tomto roce a opět za národní tým. Ve francouzské lize v uplynulé sezoně ani jednou neskóroval.

V tu chvíli Němcům hrozilo vyřazení a museli přidat. Do druhé půle poslal Löw dalšího útočníka Gomeze a okamžitě následoval drtivý tlak, který vyústil v brzké vyrovnání. Wernerovu přihrávku sice právě Gomez přeběhl, ale tím uvolnil prostor pro Reuse, který zamířil do protipohybu gólmana. Za národní tým se Reus trefil poprvé od března 2015.

V 82. minutě dostal Boateng za faul druhou žlutou kartu a Němci dohrávali v deseti. Přesilovou hru mohl rychle využít Granqvist, jeho hlavičku ale Neuer vyrazil. Němci se ale i v deseti hnali do útoku. Gomezovi hlavičku skvěle vyrazil Olsen, následně Brandt trefil tyč. V nastavení si Kroos stoupl k přímému kopu na levé straně pokutového území a po rozehrávce nakrátko, kdy si posunul míč do lepší pozice, zamířil přesně do vzdálenější šibenice.

Gól záložníka Realu Madrid nepotěšil ani Mexičany, kteří tím přišli o jistotu postupu. Na druhou stranu udržel ve hře o postup Koreu. Švédové už poosmé na mistrovství světa prohráli zápas, ve kterém vedli, což je rekord šampionátů.