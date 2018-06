Německo na kolenou, už nesmí zaváhat. Mexiko slaví

Fotbalisté Německa zahájili obhajobu titulu mistrů světa překvapivou porážkou 0:1 s Mexikem. Ve svém úvodním vystoupení na šampionátu v Rusku propadali v obraně a po jednom z brejků je potrestal Hirving Lozano.

Svěřenci trenéra Joachima Löwa přitom před rokem na Poháru FIFA přehráli Mexičany 4:1, jenže tentokrát potvrdili, že je turnaj nezastihl v ideální formě, když z posledních sedmi duelů vyhráli jediný. Na druhé straně Němci přišli o sérii 15 soutěžních zápasů bez porážky.

"Měli jsme herní plán, který jsme si stanovili už před šesti měsíci. A to rychle přepínat do útoku. A i přes změny v sestavě jsme se ho drželi. Hirving Lozano je neuvěřitelný útočník a hodně nám pomáhal k rychlému přechodu do útoku," chválil mexický trenér Juan Carlos Osorio.

V historii se jen třikrát stalo, že obhájce začal šampionát porážkou. A to v případě Argentiny v roce 1990, Francie v roce 2002 a Španělska na minulém turnaji v Brazílii. Druhé utkání skupiny F mezi Švédskem a Jižní Koreou je na programu v pondělí.

"Začátek nám nevyšel a teď musíme vyhrát zbylé zápasy. Jsem přesvědčen, že na to máme. Musíme se tomu postavit čelem, protože turnaj je ještě dlouhý," řekl trenér Německa Joachim Löw. "Teď jsme pod tlakem a víme, že musíme ve zbylých dvou zápasech získat šest bodů," přidal záložník Toni Kroos.

Němci se sice snažili od začátku diktovat tempo, ale po ztrátách míče měli velké problémy s rychlým přechodem Mexičanů do útoku. A to především s rychlonohými Lozanem a Velou. Ti několikrát zaměstnali německou obranu v čele s brankářem Neuerem.

Obhájci titulu se ale nepoučili a v 35. minutě pykali, když opět zaspali při návratu do defenzivy. Mexičani rychlou kombinací vyrazili do brejku, Hernández našel nabíhajícího Lozana a křídelník z PSV Eindhoven po zasekávačce na Özila propálil Neuera na bližší tyč.

"Nevím, jestli je to nejvýznamnější výhra v historii Mexika, ale jedna z největších určitě. Je to skvělý vstup do turnaje, když porazíte obhájce titulu. Pro mě osobně je to teď asi nejdůležitější gól kariéry. Všichni jsme snili o startu na mistrovství světa a já teď dal gól obhájci titulu," radoval se Lozano.

Mexická defenziva naopak působila velmi pevně, a tak jedinou vážnější šanci Němců v první půli přinesl Kroosův přímý volný kop. Záložník Realu Madrid sice mířil přesně k tyči, jenže brankář Ochoa předvedl výtečný zákrok, míč vyšťouchl na břevno a zabránil takřka jistému gólu.

Do druhé půle nastoupili Němci přece jen koncentrovaněji a hrálo se zejména na polovině Mexika. Jenže většinou si vytvořili jen náznaky bez přesnějšího zakončení. Naopak Mexiko mělo velkou šanci, když německá obrana opět propadla a Hernández se s Velou hnali sami na jediného obránce. Hernández však nezvládl přihrávku.

Mexiko se pak spoléhalo hlavně na obranu, stáhlo Velu s Lozanem a do hry šel i devětatřicetiletý stoper Márquez. Ten si tak připsal start už na pátém MS, což se dosud povedlo jen Němci Lotharu Matthäusovi a dalšímu Mexičanovi Antoniu Carbajalovi.

Favorit už se pak dostával jen ke střelám z dálky, jenže Kroos pálil těsně vedle a střídající Brandt další hezkou střelou trefil jen vnější tyč. Mexiko tak mohlo slavit teprve druhou výhru nad Německem a první od roku 1985. Němci zase prohráli zahajovací zápas na MS poprvé od roku 1982.