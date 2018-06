VIDEO: Isco jako ochránce zvířat, Íránec předvedl komický aut

Utkání skupiny B mezi Španělskem a Íránem moc fotbalových akcí nepřineslo. V duelu padla pouze jedna branka, o niž se postaral útočník Atlética Madrid Diego Costa. Nouze naopak nebyla o momenty, které se udály mimo hru. Třeba hvězdný záložník Isco ukázal dobré srdce, když zachránil ptáčka, jenž zavítal na hřiště. O ještě větší pozdvižení se postaral jeho protihráč Milad Mohammad. Svým nepovedeným kouskem rozesmál celý svět.

Španělé a Íránci mají za sebou druhý zápas ve skupině B. Kdo však v jejich vzájemném souboji čekal spoustu krásných akcí a gólovou smršť, musel být zklamán. Místo parádní podívané viděli diváci prakticky celý první poločas "beton" a hluboký obranný blok asijského celku, přes nějž se favorité těžko dostávali.

Fanoušky potěšila až situace ze čtyřiapadesáté minuty, kdy skóroval útočník Diego Costa a poslal Španělsko do vedení. Tato branka byla zároveň tou úplně poslední. Přestože se Íránci po inkasovaném gólu herně zvedli a pokoušeli se s výsledkem něco udělat, vyrovnání se nedočkali.

Stoupence fotbalu tak zaujaly úplně jiné momenty. O ten první se postaral hvězdný záložník Isco, jenž na klubové scéně obléká dres Realu Madrid. Kreativní středopolař se zároveň stal zatím největším hrdinou na mistrovství, když zachránil malého ptáčka. Létajícího tvora, který zavítal přímo na trávník, bez váhání odnesl pryč z hrací plochy. Jeho gesto následně ocenil na sociálních sítích nejeden příznivec.

To druhý moment spadá spíše do kategorie komických. Íránec Milad Mohammadi zahrával v závěru utkání aut a uřízl si pořádnou ostudu. Ještě před samotným vhozením míče do hry totiž udělal nesmyslný kotoul. Jeho kousek se rázem stal hitem internetu a zatím nejbizarnější "akcí" na ruském turnaji.