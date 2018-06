Ruskou výhru na úvod zařídil "supernáhradník" Čeryšev

Ruský záložník Denis Čeryšev sice do zahajovacího utkání fotbalového mistrovství světa proti Saúdské Arábii nastoupil až jako náhradník, ale hned se při výhře 5:0 blýskl dvěma góly. Jeho druhý zásah se navíc může už teď směle ucházet o titul nejkrásnější branky šampionátu.

"Nejde popsat, co cítím... Mám radost, že jsme vyhráli a já mohl pomoci týmu," řekl sedmadvacetiletý záložník. "Mám také radost kvůli mojí rodině, protože vždycky když jsem byl zraněný, tak se mnou společně trpěla," přidal Čeryšev, který zatím hrál výhradně ve Španělsku za Gijón, Real Madrid, Sevillu a momentálně Villarreal.

Čeryšev začal zápas v Lužnikách na lavičce, ale do hry se dostal už ve 24. minutě, kdy nahradil zraněného Alana Dzagojeva. Svůj první gól v reprezentaci dal dvě minuty před koncem poločasu, kdy v těžké pozici zvýšil po brejku na 2:0. "Dostal jsem špatnou přihrávku, obránce šel do skluzu a já se jen snažil trefit míč. Nemohl jsem udělat nic jiného," uvedl.

Druhý zásah přidal v nastavení druhého dějství, kdy po spolupráci s Arťomem Dzjubou poslal míč do branky křížnou střelou šajtlí. "Snažil jsem se být co nejblíže u Dzjuby, protože jsme to tak nacvičovali na tréninku. Pak už jsem neměl moc času nad něčím přemýšlet, tak jsem kopl do míče a byl z toho gól," prohlásil.

Díky dvěma gólům byl Čeryšev zvolen nejlepším hráčem zápasu, rodák z Nižního Novgorodu však nechtěl podléhat příliš velké euforii. "Jestli je to splněný sen? Sen se mi splnil, když jsem byl v konečné nominaci. O něčem takovém se mi nesnilo ani v nejdivočejších snech," uvedl.