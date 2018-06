Španělsko, nebo Portugalsko? O postupu může rozhodnout i los

Může to být ještě velké drama. O pořadí i o postupu ze skupiny B na fotbalovém šampionátu v Rusku totiž může rozhodnout los. Španělsko i Portugalsko se chystají na svůj poslední duel a prozatím mají v tabulce naprosto stejné statistiky. Ve skupině A dojde na přímá souboj o první místo, ve kterém se utkají Rusko a Uruguay.

První duel skupiny a remíza 3:3. Tak odstartovaly mistrovství světa týmy Portugalska a Španělska. Vzájemný duel skončil po velké přestřelce smírně a i v následujících zápasech si oba celky z Pyrenejského poloostrova vedly stejně a zvítězily 1:0.

Před závěrečnými mači své skupiny tak mají v tabulce stejný počet bodů i stejné skóre. Hodně mohou napovědět jejich výsledky. Španělé hrají s Marokem a Portugalci s Íránem. Ani jedno z mužstev ale nečeká nic jednoduchého. Írán chce vybojovat historický úspěch a postoupit. V tabulce ztrácí na evropské duo pouhý bodík a dobrým výsledkem v posledním mači by ještě mohl hodně zamíchat pořadím.

"Lidé nám nedávali žádné naděje, ale my máme stále šanci na osmifinále. Budeme bojovat o svůj sen," burcoval portugalský trenér Íránu Carlos Queiroz.

V závislosti na výsledcích obou zápasů může nastat hodně kuriózní situace. Za určité konstelace by totiž mohl o pořadí ve skupině či postupu rozhodnout los. V případě rovnosti bodů a skóre by přišlo na vzájemný zápas, ten ale mají Španělé a Portugalci po remíze rovněž shodný.

Pokud by statistiky v tabulce skupiny B zůstaly pro oba týmy stejné, muselo by rozhodnout další kritérium - disciplína. I v něm by ale mohlo dojít ke shodě. Španělé mají prozatím na kontě jednu žlutou kartu a Portugalci dvě. Za karty se udělují minusové body - žlutá karta je minus jeden, červená tři a přímé vyloučení čtyři minus body.

Takový rozdíl může jeden duel smazat, a proto je možné, že přijde i na zcela poslední parametr rozhodování - los. Podobným způsobem se určovalo pořadí skupiny naposledy v roce 1990 na šampionátu v Itálii. Tehdy Nizozemci postoupili z druhého místa a díky losu odsunuli soupeře z Irska až na třetí.

"V určitých skupinách již některé týmy postoupily, ale naše skupina je velmi těžká. Neřešíme jinou možnost, než že chceme proti Maroku získat tři body," řekl španělský trenér Fernando Hierro. Možnost losu tak bere jako hodně krajní možnost. V postupové matematice je pro něj důležité jediné - vítězství. Na nic jiného se nechce ohlížet. Jak se to vyvine v Rusku? Bude opět rozhodovat los?

Rusko bude s Uruguayí bojovat o první misto, kdo uspěje?

Důležité duely skupiny B doplní poslední dva zápasy skupiny A mezi Uruguayí a Ruskem a Saúdskou Arábií a Egyptem. Pořadatelská země si s předstihem zajistila postup, teď ale bude chtít třetí výhru získat první místo skupiny. V cestě stojí Jihoameričané, kteří rovněž usilují o prvenství. Oba celky mají stejný počet bodů, a tak vzájemná bitva mnohé napoví.

V zápase mezi Saúdskou Arábií a Egyptem už půjde jen o prestiž. Oba týmy mají na kontě nula bodů a jsou bez možnosti postoupit. Se šampionátech se ale budou chtít rozloučit vítězně. Kdo obstojí?