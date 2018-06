Stále se zlepšujeme, teprve Anglie nás prověří, tuší Lukaku

Po dvou odehraných zápasech patří Belgie k nejofenzivnějším týmům na mistrovství světa. Na výhru 3:0 nad Panamou navázali belgičtí fotbalisté vítězstvím 5:2 nad Tuniskem. V obou utkáních se dvakrát prosadil Romelu Lukaku, který bude patřit ke klíčovým postavám i v posledním duelu skupiny proti Anglii.

"Je důležité, že jsme hráli lépe než v předchozím zápase s Panamou (3:0). To jsme chtěli. Ale stále to může být z naší strany lepší. Potřebujeme hrát s lepšími soupeři, na Anglie to stále musí být ještě lepší," řekl po zápase Lukaku.

Lukaku se stal nejlepším belgickým střelcem na světových šampionátech v historii. Od dob Maradony je také prvním hráčem, který dokázal vstřelit dva góly ve dvou utkáních po sobě.

"Všichni ofenzivní hráči dnes dokázali přinést něco extra, i ti, co střídali. A obránci také přispěli. Z týmového pohledu se stále zlepšujeme," pochvaloval si Lukaku.

Problémem by pro belgického útočníka mohlo být zranění, kvůli kterému šel velmi brzy ze hřiště. "Mohl jsem okamžitě odejít ze hřiště, ale chtěl jsem to zkusit. Nemělo by jít o nic vážného, uvidíme zítra, co řekne fyzioterapeut," uvedl Lukaku.

Pro trenéra Belgičanů je Lukaku nepostradatelným hráčem. "Samozřejmě Romelu se snaží dát, co nejvíc branek jde. Ale ne úplně za každou cenu. Umí vybrat správné řešení, dobře reaguje na situace. Má správný přístup a dobře brání. Potvrzuje svůj talent," řekl kouč Martínez.

Proti Tunisku nastříleli Belgičané pět gólů, další tři čtyři vyložené příležitosti ale zahodili. "Můžeme být lepší v mnoha věcech. Je třeba si uvědomit, že nám seděla hra Tuniska, které od úvodu hrálo na vítězství a presovalo, takže tím nechávalo některé naše hráče v situacích jeden na jednoho," mínil Martínez.

"V některých chvílích jsme tolik nekontrolovali balon. Za dvoubrankového vedení jsme měli některé věci pokrýt lépe. Stále se vyvíjíme, ale tým je v dobrém rozpoložení," dodal trenér Belgie.