Taková penalta by se ve finále MS pískat neměla, myslí si Dalič

Ve finále narazili chorvatští fotbalisté na Francii, která patřila na MS k nejméně inkasujícím týmům. Přesto se svěřencům trenéra Daliče podařilo dvakrát překonat Llorise, na zlato to ale nestačilo. Ve strhujícím finále totiž Francouzi skórovali dokonce čtyřikrát, jednou jim k tomu pomohla i nařízená penalta na základě kontroly u videa.

"Hráli jsme dobře, ale penalta nám vzala vítr z plachet. Pak už to pro nás bylo hodně složité. Nemám ve zvyku reagovat na rozhodčí. Řekl bych k tomu jedinou větu: Ve finále mistrovství světa se taková penalta nepíská," prohlásil Dalič. "Nijak to ale neovlivnilo vítězství Francouzů. Rozhodčí se jen rozhodl, jak to viděl. Rozhodně nebudu tím, kdo haní video. Vždy to bude tak, že když rozhodne pro vás, je to dobré, a když pro soupeře, tak špatné," dodal.

Chorvaté hráli ve finále velmi dobře, po prvním poločase například vedli na střely 7:1 a svého soka předčili i v dalších statistikách. "Paradoxně jsme hráli možná nejlepší zápas na turnaji, ale proti tak silnému soupeři nesmíte dělat chyby. Fotbal je občas takový, někdy dá a někdy vezme. A předtím jsme měli na turnaji štěstí, teď zase smůlu," prohlásil jednapadesátiletý kouč.

I přes neúspěch v posledním duelu dosáhla partakolem kapitána Modriče na historicky nejlepší umístění pro svoji zemi. "Řekl jsem hráčům, že mohou odcházet se vztyčenou hlavou a že mohou být hrdí na to, co tu dokázali. Pokud by nám někdo před turnajem řekl, že budeme stříbrní, řekli bychom, že by to bylo skvělé," připustil Dalič.

Do finále museli Chorvaté postoupit přes tři prodloužení, na MS si tak prakticky zahráli o zápas navíc. "Díky patří všem mým hráčům. Jejich výkony mě naplňují pýchou. Dali do toho úplně všechno. A stejně jako umíme slavit výhry, musíme umět přijmout porážku," dodal Dalič.

Dalič převzal Chorvatsko necelý rok před startem MS a dokázal tým připravit ne velkou akci skvěle. V rodné zemi zřejmě bude minimálně několik měsíců patřit k nejoblíbenějším osobám. O svém pokračování se ale ještě nestihl rozhodnout. "Bylo krásné pracovat s tímto týmem, ale já se nikdy nerozhoduju ze dne na den. Potřebuju si to promyslet. Teď řeším jen jak se bezpečně dostat domů a odpočinout si po měsících náročné práce. Uvidíme, co se stane pak," prohlásil chorvatský kouč.