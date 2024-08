Olympiáda sklízí pozitivní ohlasy, podle médií dokázala Francouze okouzlit

Organizátoři končících letních her v Paříži proměnili francouzskou metropoli ve velké hřiště, kam jsou všichni zváni, a vlili novou krev do žil olympijské značky, napsala dnes agentura Reuters. Pozitivní ohlasy sklízí akce i v dalších velkých médiích, která uvádějí, že olympiáda překonala očekávání a nakonec strhla i Francouze. Některé analýzy však upozorňují i na přetrvávající problémy Paříže a výzvy, jako je například udržení spolehlivosti hromadné dopravy i po skončení her.

"Navzdory všem předpokladům se pařížská olympiáda povedla," píše na úvod svého textu Reuters. Deník The New York Times (NYT) v titulku dnešního článku označuje hry za "triumf ambice", který pozvedl Francii z pošmourné nálady. Podle časopisu The Economist si zase Paříž za svou "úchvatnou vizi" zaslouží zlatou medaili.

Světová média připomínají, že před zahájením her panovaly silné pochybnosti ohledně jejich hladkého průběhu. Francie za sebou měla nečekané parlamentní volby, které ji zanechaly v politickém patu. Války na Ukrajině či v Pásmu Gazy přiživovaly obavy z násilností. A Francouzi dávali najevo nezájem o domácí olympiádu.

"Jakmile ale hry odstartovaly, začali Francouzi bláznit," píše The Economist. "Věci fungovaly, párty rostla, lidé se uvolnili. Lhostejné francouzské pokrčení rameny a (citoslovce) 'bof' nahradila všeobecná usměvavost," uvádí NYT. Podobně situaci komentují i některé francouzské listy, podle deníku Libération olympiáda pobídla mnohé Pařížany ke znovuobjevování města, které přehlíželi.

Média si také všímají jiného přístupu francouzských organizátorů, kteří se vyhnuli nákladným novým projektům a vybudovali dočasná sportoviště poblíž některých z nejznámějších památek metropole. Reuters hovoří o "olympijském hřišti pod otevřeným nebem", deník NYT zase o proměně Paříže v "okázalý, efektivní stadion".

"Jak řekla členka pařížského organizačního výboru Marie Barsacqová: 'Éra gigantismu skončila.' V souladu s tímto novým duchem plánuje (dějiště příští letní olympiády) Los Angeles uspořádat hry, aniž by postavilo jediné nové trvalé sportoviště," napsal The Economist.

Jiná média popisovala 33. letní hry také jako návrat k plné slávě po olympiádách v Tokiu a Pekingu v letech 2021 a 2022, které silně poznamenala opatření proti šíření covidu-19. Letos si opět mohli návštěvníci užívat plné tribuny a domy jednotlivých výprav a jakkoli i v Paříži někteří sportovci měli pozitivní testy na koronavirus, soutěže to výrazněji nenarušilo, uvedla televize NBC News.

Pokud nenastanou žádné problémy při dnešním večerním závěrečném ceremoniálu, pařížská olympiáda se také obejde bez větších bezpečnostních incidentů. Ministr vnitra Gérald Darmanin už vyhlásil, že bezpečnostní složky za svou práci dostávají "krásnou zlatou medaili". Jak popisuje deník The Guardian, na bezpečnost v Paříži dohlížely desetitisíce policistů, vojáků a pracovníků soukromých agentur.

Kromě ozbrojených útoků panovaly před hrami také obavy z toho, zda znečištění Seiny nepřekazí plánovaná plavecká klání v řece protékající centrem metropole. Sportovci po nákladných intervencích úřadů a dlouhých nejasnostech nakonec v jejích vodách plavali, práce na vyčištění Seiny ale zdaleka nejsou u konce, napsala agentura AP.

Paříž bude mít před sebou po hrách i další výzvy, jako je pomoc lidem žijícím na ulici, které se úřady před olympiádou snažily nastěhovat do ubytoven v hlavním městě i mimo něj. V metropoli vytvořily něco přes 200 nových míst pro jejich trvalé ubytování, aktivista zapojený do podpory bezdomovců Paul Alauzy ale deníku Le Monde řekl, že po hrách to budou mít v metropoli ještě těžší. Stejný list o víkendu analyzoval také dobré fungování hromadné dopravy během olympiády a apeloval, že stejnou kvalitu služeb jako návštěvníci her si zaslouží také místní.

Podle deníku NYT si Francie z her odnese nové sebevědomí, jakkoli existující problémy nikam nezmizí. "I kdyby se politické problémy v nejbližších týdnech opět vyostřily, jakože se téměř jistě vyostří, základní hrdost z úctyhodného počinu, který by nebyl možný bez přispění všech vrstev společnosti, se jeví jako přínos, který pravděpodobně vydrží dlouho," napsal list.