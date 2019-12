All Blacks po krachu na MS mění kouče, povede je asistent Foster

Novým trenérem ragbyové reprezentace Nového Zélandu se stal dlouholetý asistent Ian Foster. Na lavičce vystřídal Steva Hansena, jemuž vypršela smlouva po letošním šampionátu v Japonsku. Tam All Blacks marně útočili na obhajobu titulu a nakonec se museli spokojit s bronzem.

Čtyřiapadesátiletý Foster působil jako asistent posledních osm let od roku 2012, kdy se jeho předchůdce Hansen posunul na místo hlavního trenéra rovněž z pozice asistenta tehdejšího kouče Grahama Henryho. V roce 2015 byl u historické obhajoby zlata, letos ale All Blacks triumf do třetice nezopakovali.

Foster, jenž dosud jako hlavní trenér u žádného národního týmu nepůsobil, získal smlouvu prozatím na dva roky a ne až do příštího MS 2023, jak se původně očekávalo. "Cítím se poctěný, že jsem dostal tuhle příležitost, a nemohu se dočkat, až s týmem načneme další kapitolu," řekl Foster.