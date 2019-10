Aspekty rekordního běhu: sebedůvěra, disciplína, top vodiči

Měl jasný cíl, který po tuhém boji splnil. Keňan Eliud Kipchoge dokázal jako první člověk v historii zaběhnout maraton pod dvě hodiny (1:59:40). Za splněním snu jsou léta dřiny nebo také obří počet vodičů, kteří mu pomáhali držet správné tempo.

Čtyřiatřicetiletý rodák z Nandi County se o pokoření již jednou pokusil, ale v Monze před dvěma lety "přeťápl" bájnou hranici dvou hodin o 25 sekund. Zatímco v Itálii se čekalo na ideální počasí - teplota, vlhkost a bezvětří, ve Vídni běžce během výkonu překvapil déšť.

Znatelný rozdíl oproti neúspěšnému pokusu byl počet vodičů. V Monze jich běželo šest a pravidelně se střídali tak, aby vydrželi co nejdéle. Před nimi navíc jelo auto s časomírou. Ve Vídni bylo pomocníků na trati dohromady jednačtyřicet!

"Tohle pro nás nebude závod, budeme jen asistenti," řekl před akcí Filip Ingebrigsten. Spolu s ním pomáhali i jeho dva bratři Jakob a Henrik. Všichni tři patří do absolutní světové špičky. Jakob na loňském mistrovství Evropy vyhrál zlato na patnáctistovce i pětikilometru. Filip vybojoval třetí místo na MS 2017 na trati 1500m. A Henrik na stejné trati urval zlato na ME v roce 2012.

V hvězdami nabitém podpůrném týmu ještě byl např. olympijský vítěz Matthew Centrowitz, rekordman v půlmaratonu Julien Wanders, Selemon Barega, Jacob Kiplimo nebo několik vítězů Diamantové ligy.

Pojďme se podívat na historický běh v číslech. Kipchoge držel tempo o rychlosti 2:50 minut na kilometr, průměrná rychlost byla 21,18 km/h. Zajímavé jsou časy krátkých vzdáleností: 100 metrů měl Keňan průměrně za 17 vteřin, 60 metrů za 10,2 vteřin. To jsou na maraton vskutku neskutečné časy.

Značný podíl na úspěchu Kipchogeho má jeho trenér Patrick Sang. "Eliud věří v disciplínu, trpělivost a pokoru. Je přesvědčen, že musíte zůstat skromný bez ohledu na to, kolik peněz jste vydělal a čeho jste dosáhl. A to není jednoduché," uvedl o svém svěřenci, kterého vede už osmnáct let.

"Věří sám v sebe víc než kdokoliv jiný, s nímž jsem se setkal. A chce po nás všech, abychom si věřili stejně, bez ohledu na cíl, jaký jsme si stanovili. Říká, že žádný člověk nemá limity, a opravdu tomu věří." A právě silná sebedůvěra dovedla keňského hrdinu až pod magickou hranici dvou hodin.

Jeho výkon sice nebude oficiálním světovým rekordem, protože nebyl dosažen v závodě, nýbrž ve speciálním pokusu, který byl stvořen přímo pro vyvoleného Keňana. Ale to Kipchogemu určitě nevadí. Už navždy bude ten, kdo jako první zaběhl maraton pod dvě hodiny.