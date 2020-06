Atleti založili petici pro stavbu haly v Brně, mají pět tisíc podpisů

Atleti a další sportovci založili petici, která má podpořit stavbu atletické haly u univerzitního kampusu v Brně. Má až 5000 podpisů, řekl v úterý na zasedání zastupitelstva předseda jihomoravského atletického svazu Luboš Stloukal. Hala má stát 900 milionů korun a nabídnout 2200 míst pro diváky. Kvůli pandemii koronaviru a propadu příjmů města by ale její stavba mohla být v ohrožení.

Stloukal přišel na zastupitelstvo i s bývalou trojskokankou Šárkou Kašpárkovou, bronzovou medailistkou z olympijských her 1996 v Atlantě a mistryní světa z roku 1997. "Atletické hale bylo vydané stavební povolení. Chceme, aby se zastupitelé projektem poctivě zabývali a hala se podařila zrealizovat. Je to jeden z mála projektů, který je dotažen do takové podoby. A obdobné sportoviště tady chybí," řekl Stloukal. Kašpárková dodala, že hala by nesloužila jen atletům, ale také dalším sportům i sousední Masarykově univerzitě.

Stloukal i Kašpárková uvedli, že atletům na jižní Moravě hala chybí a nemají v zimě kde trénovat. "Atletika byla vždy líhní talentovaných sportovců a medailistů. Kvůli chybějící hale ale plno lidí odchází z Brna za lepšími podmínkami," poznamenala Kašpárková.

Město ale řeší, kde na halu vzít peníze. "Jsme si vědomi toho, že jsme krůček od stavby. Zatím máme dohodu s krajem, že dá 100 milionů, a Národní sportovní agentura by mohla dát 150 milionů," uvedl primátorčin náměstek Robert Kerndl.

Podle něj je ale v současné době po koronaviru, kdy si město bude muset kvůli propadu příjmů půjčit miliardu na investice i provoz, komplikované, aby samo zaplatilo 700 milionů. "Poslali jsme dopis vládě, premiérovi, ale je to zatím bez reakce," dodal Kerndl. O stavbě haly bude ještě město jednat.

Hala má stát mezi ulicemi Netroufalky a Bítešská naproti Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Nabídne 2200 míst pro diváky a 170 parkovacích míst.