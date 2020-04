Během krize se méně testuje, atletům to vadí

Drtivé většině atletů dělá starosti omezení testování na zakázané látky v době koronavirové pandemie. Vyplývá to z průzkumu Atletické asociace, jež v pátek oznámila výsledky ankety, do které se zapojilo 685 atletů z 82 zemí.

Podle průzkumu má vzhledem k současné nižší frekvenci testování obavy o legálnost výsledků dosažených v této sezoně 78 procent atletů. "Je potřeba více srozumitelnosti, aby mohli mít sportovci a veřejnost větší důvěru ve výsledky dosažené v tomto období," uvedla organizace, kterou založil dvojnásobný olympijský vítěz v trojskoku Christian Taylor.

Kvůli nutnému omezení sociálního kontaktu v době koronavirové pandemie oznámila většina národních agentur i Světová antidopingová agentura WADA, že musejí seškrtat program testování na dopingové látky.

Navzdory tomu, že byly olympijské hry v Tokiu přeloženy na příští léto, uvedlo 82 procent atletů, že pokračují v tréninku, a 86 procent se chce ještě letos k soutěžím vrátit, pokud to bude bezpečné.

Mnohem méně jednoznačné byly výsledky průzkumu v otázce olympijské kvalifikace. Světová atletika rozhodla, že se do ní nebudou započítávat výkony dosažené od 6. dubna do konce listopadu, s čímž podle ankety Atletické asociace nesouhlasí 60 procent sportovců. Na druhou stranu si ale 56 procent z nich myslí, že pokud by neměli možnost vzhledem k omezením kvůli koronaviru závodit, bylo by nespravedlivé, kdyby mohli plnit limity atleti ze zemí, kde vládnou mírnější opatření.