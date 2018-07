Běžkyně Vrzalová zlepšila v Londýně letitý rekord na jednu míli.

Běžkyně Simona Vrzalová překonala na Diamantové lize v Londýně 32 let starý český rekord na jednu míli. Časem 4:21,54 zlepšila dosavadní maximum v nemistrovské disciplíně o víc než sekundu. Nejlepší světové časy letošní sezony zaběhli Keňan Emmanuel Korir na 800 metrů 1:42,05 a Američanka Kendra Harrisonová na 100 m překážek 12,36. Ruská výškařka Maria Lasickeneová své letošní světové maximum vyrovnala výkonem 204 centimetrů.

Vrzalová využila ostrého tempa mílařské elity. Na rozdíl od loňského rozběhu patnáctistovky na mistrovství světa na stejném stadionu, kdy zastavila v cílové rovince, vydržela tentokrát až do konce. V cíli byla sice až jedenáctá, ale dosavadní nejlepší čas Ivany Walterové z roku 1986 na této trati zlepšila o více než sekundu.

"Je to skvělý pocit zaběhnout takovýhle rekord," uvedla Vrzalová na facebookovém profilu Top Athletics. "Začala jsem opatrně, abych to v konkurenci těch nejlepších na světě nepřepálila a v závěru měla síly na zrychlení. Cítila jsem, že mám formu a můžu se o takový výkon pokusit. Zrychlila jsem až na poslední třístovce, možná jsem mohla začít i dřív. Dokazuje to i mezičas na 1500 metrech. Jen o pět setin jsem zaostala za osobním rekordním z Tretry, to je výborný signál před mistrovstvím Evropy," uvedla česká běžkyně.

Vítězná Nizozemka Sifan Hassanová, která před týdnem v Rabatu vytvořila evropský rekord na 1500 metrů, dnes na míli dokonce útočila na světový rekord Rusky Světlany Mastěrkovové z roku 1996. Nakonec zaběhla třetí nejlepší čas historie 4:14,71.

Korir využil své rychlosti z letošních experimentů na čtvrtce a vylepšil si osobní rekord o více než sekundu. Jeho čas 1:42,05 je o devět setin sekundy lepší, než jaký zaběhl v pátek v Monaku Nijel Amos z Botswany. Ten dnes v rychlém závodě doběhl až čtvrtý. Harrisonová má londýnský stadion ve velké oblibě. Na den přesně před dvěma lety tady vytvořila dosud platný světový rekord na 100 m překážek časem 12,20 a dnes se vyhoupla do čela letošních tabulek výkonem 12,36.

Jihoafrický dálkař Luvo Manyonga si drží neuvěřitelně stabilní formu. Letos si už počtvrté připsal výkon za hranicí osmi a půl metru. Dnes se mu to povedlo hned třikrát a 858 cm ze čtvrté série znamenalo vítězství i vyrovnání jeho letošního maxima. Zato olympijskému vítězi z Londýna Gregu Rutherfordovi se loučení s bohatou kariérou před domácím publikem příliš nepovedlo. Měl jediný platný pokus 755 centimetrů a skončil poslední.

Chorvatská diskařka Sandra Perkovičová si připsala už 42. vítězství v seriálu Diamantové ligy. Od roku 2010 prohrála jen jeden velký závod, na mistrovství světa v Pekingu v roce 2015 ji překvapivě porazila Kubánka Denia Caballerová. Ta dnes na něco podobného neměla ani pomyšlení. Perkovičová rozhodla hned prvním pokusem 67,24 m a Caballerová prohrála i s krajankou Yaimé Pérezovou.

Podobně dominantní postavení má ve výškařském sektoru Lasickeneová. Před týdnem po 45 výhrách za sebou nečekaně neuspěla v Rabatu, ale dnes se vrátila na vítěznou vlnu. Musela k tomu vyrovnat své letošní světové maximum z Paříže 204 centimetrů. Narazila totiž na nečekanou soupeřku. Italka Elena Vallortigaraová prožila odpoledne snů, v němž si osobní rekord vylepšila o šest centimetrů. Na třetí pokus zdolala 200 i 202 cm. Diamantová liga bude pokračovat až po mistrovství Evropy v Berlíně mítinkem v Birminghamu. Po něm jsou na pořadu už jen finále v Curychu a Bruselu.