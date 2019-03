Brambory už nechce. Koulař Staněk se dal na modlení

Koulař Tomáš Staněk byl na halovém mistrovství Evropy v obdobné situaci jako na loňském ME pod širým nebem v Berlíně, znovu kvůli zranění nemohl absolvovat tolik závodů a pral se s technikou. Byl rád, že tentokrát z toho díky výkonu 21,25 metru byla alespoň bronzová medaile místo nepopulárního čtvrtého místa, které ho potkalo na posledních dvou vrcholných akcích pod širým nebem.

Dnes čtvrtý Portugalec Francisco Belo na něj ztratil 28 centimetrů, i když si o sedm centimetrů vylepšil osobní rekord. "Věděl jsem, že to obstřeluje, ale že je přece jenom ode mě ještě třicet centimetrů a to není úplně málo. Když je na vás tlak, že ještě z osobáku musíte přidat třicet centimetrů, tak je to takové vypjaté. Ale modlil jsem se, aby z toho nebyla brambora," oddechl si Staněk.

Na ploše se z medaile radoval opožděně. Tak moc se soustředil, že si po šestém pokus myslel, že má k dispozici ještě jeden vrh. Šel se poradit s trenérem Janem Tylčem a dozvěděl se, že už má cenný kov v kapse. "Byl jsem moc rád, že mám medaili. Po Berlíně beru všechno kromě 'brambor'. Na druhou stranu mě hrozně štvaly pokusy, které jsem vyloženě zkazil. Ani jeden pokus se mi technicky nepovedl. Jenom ten, co mi vynesl medaili, byl takový podobný jako v kvalifikaci," komentoval svůj výkon.

Z dopolední kvalifikace sice postoupil prvním pokusem, přesto mu nějaké síly vzala. Před večerním finále se musel znovu rozcvičovat. "Ke konci jsem se cítil bez šťávy. Bylo to spíš tím, že jsem házel špatně, to bere hrozně sil. Nejde to samo, není to v tahu. To mě vytrápilo. Připravený jsem byl na víc pokusů, ale musel bych je házet trochu líp," řekl český rekordman.

"Polák mi to vyfoukl"

Polák Michal Haratyk soutěž rozhodl hned prvním pokusem dlouhým 21,65 metru. "Vyfoukl mi to. Tohle jsem měl v plánu udělat já v prvním pokusu," komentoval to Staněk, pro kterého bylo ME teprve druhým halovým závodem sezony.

Za deset dní vyrazí na soustředění do tepla, aby se připravil na léto. Tentokrát to nebude do Jihoafrické republiky, na kterou po loňském zranění definitivně zanevřel. "Podařilo se nám dostat do našeho oblíbeného Turecka, takže tam pojedeme na dvacet dní," plánoval Staněk. Po pobytu doma pak poletí ještě na dva týdny na Kanárské ostrovy. První Diamantová liga ho čeká 3. května v Dauhá, kde se na přelomu září a října uskuteční světový šampionát.

Kvůli jeho nezvykle pozdnímu termínu bude letošní atletická sezona mimořádně dlouhá. Staněk nehodlá závodit a trénovat v kuse, po Diamantové lize by chtěl pauzu. "Viděl bych to na nějaké volníčko, že mi dá trenér, třeba na týden. Abych si vyčistil hlavu, zrelaxoval. Pak znovu na nějaké soustředění už před tím světem. Aby tam byla ta chuť, takové ty jiskřičky," přemítal první český medailista z glasgowského HME.