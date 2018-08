Cachová si zlepšila osobní rekord, Hrubá skončila šestá

Belgičanka Nafissatou Thiamová vyhrála sedmiboj na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně a ke zlatu z olympijských her a mistrovství světa přidala další titul ziskem bodů 6816 bodů. Kateřina Cachová obsadila šesté místo stejně jako na předchozím evropském šampionátu, ale s podstatně lepšími výsledky. Ve většině ze sedmi disciplín překonala nebo vyrovnala své letošní nejlepší výkony a poprvé nasbírala 6400 bodů.

Cachová pokračovala i druhý den ve výkonech nad úrovní svých letošních maxim. V dálce druhým perfektně trefeným pokusem si připsala 636 cm, jen čtyři centimetry za deset let starým osobním rekordem, a v té chvíli byla pátá. I v oštěpu si hodem dlouhým 44,64 m zlepšila o více než dva metry nejlepší letošní výkon, přesto ji obhájkyně titulu Anouk Vetterová z Nizozemska odsunula na šestou příčku.

V závěrečné osmistovce Cachové v závěru došly síly, přesto svůj osobní rekord v sedmiboji vylepšila o 72 bodů. Zkusila to rozběhnout na čas potřebný k zisku 6460 bodů, což je hodnota českého rekordu Elišky Klučinové. "Běžela jsem za těma holkama, že to chci zkusit, ale na čtvrtce byly první holky v čase, kdy jsem měla být já, tak jsem tušila, že to nestihnu. Ale pořád jsem se snažila o co nejvíc bodů, protože jsem věděla, že Holanďanka (Vetterová) přede mnou má osmistovku pomalejší, tak že bych ji mohla zkusit říznout, ale nepovedlo se," řekla novinářům.

Thiamová měla v letošních tabulkách před největšími soupeřkami náskok více než 250 bodů, přesto o jejím vítězství dlouho nebylo rozhodnuto. Šampionát ji nezastihl v optimální formě a ve většině disciplín byla horší než při mítinku v rakouském Götzisu. To platí i o výšce, kde by s osobním rekordem 201 cm mohla bojovat o medaili se specialistkami, ale ve čtvrtek zůstala o deset centimetrů níž.

Ale osobní rekord si vylepšila v kouli a rozhodující útok na zlato udělala ve své další parádní disciplíně - hodu oštěpem, v němž je i belgickou rekordmankou. Za hod dlouhý 57,91 metru získala o tři sta bodů více než do té doby vedoucí britská halová mistryně světa Katarina Johnsonová-Thompsonová.

Hrubá si zlepšila maximum, skončila šestá

Ruska Marija Lasickeneová podle očekávání vyhrála na mistrovství Evropy v Berlíně soutěž výškařek, když překonala rovné dva metry. Stejně vysoko se dostala Bulharka Mirela Demirevová, ale až na třetí pokus. Michaela Hrubá si zlepšila letošní maximum na 191 centimetrů a obsadila šesté místo.

Žádná disciplína neměla v Berlíně tak jasnou favoritku jako výška žen. Vždyť Lasickeneová během posledních dvou let prohrála jen jednou ze 47 možností - letos v červenci při Diamantové lize v Rabatu. Letos sedmkrát překonala dvoumetrovou hranici, v Paříži a Londýně zdolala 204 centimetrů.

Přesto viděli diváci na Olympijském stadionu drama. Demirevová po úspěchu na 194 cm riskovala, dvě výšky vynechala a 200 centimetrů zdolala na třetí pokus. Lasickeneová však uspěla už napodruhé a ke dvěma titulům mistryně světa přidala evropské zlato.