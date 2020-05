České sportovce by na Zlaté tretře mohli doplnit i cizinci

Atletická Zlatá tretra, kterou pořadatelé museli kvůli koronaviru odložit z tohoto týdne na 8. září, by vedle domácí špičky mohla přivítat i zahraniční hvězdy. Pořadatelé věří především v ostravskou účast závodníků ze zemí, kde je vývoj epidemie koronaviru podobně příznivý jako v Česku.

Chystají se obě oštěpařské soutěže, kde by neměli chybět Jakub Vadlejch, Barbora Špotáková a Nikola Ogrodníková. Ženské pole by mohla doplnit olympijská vítězka Sara Kolaková z Chorvatska. Mezi muži by se mohli ukázat někteří členové silné německé reprezentace.

Koulařský sektor by měl nabídnout duel českého rekordmana Tomáše Staňka s chorvatským vítězem letošní halové tour Filipem Mihaljevičem. Zájem o start v Ostravě má rekordman mítinku Tom Walsh z Nového Zélandu, ale u toho není jasné, zda bude začátkem září v Evropě.

Tuzemského spolurekordmana na 100 metrů Zdeňka Stromšíka by měl doplnit hvězdný slovenský sprinter Ján Volko. "Počítá se také s během žen na 1500 m pro Simonu Vrzalovou. Mužská osmistovka by české špičce Lukáš Hodboď a Filip Šnejdr mohla přinést například stříbrného ze světového šampionátu v Dauhá Amela Tuku z Bosny a Hercegoviny," doplnili organizátoři v tiskové zprávě. O skokanských disciplínách se rozhodnou podle toho, kdo ze světové špičky bude k dispozici.

Tradiční ostravský mítink patří od letoška do nově zřízené zlaté kategorie Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší kategorie jednorázových atletických závodů po Diamantové lize. Definitivní program disciplín by měl být zveřejněn v červenci.

Stále se prodávají vstupenky. Zatím ale není jasné, zda bude divákům povolen vstup do ochozů Městského stadionu. Aktuální harmonogram uvolňování vládních omezení počítá s povolením akcí s účastí maximálně tiscí lidí na konci června, což by pro sportovní akce s fanoušky nestačilo. Další vyhlídky vláda nedává.