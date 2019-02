Forma je dobrá, koule lítá, říká medailová naděje Staněk

Český rekordman Tomáš Staněk se po zranění, kvůli němuž od ledna nezávodil, cítí být v dobré formě. Na tréninku mu koule létá daleko a doufá, že to prodá na halovém mistrovství Evropy, kam dnes společně s českou výpravou odletěl. Ve skotském Glasgow bude v pátek obhajovat dva roky staré stříbro z Bělehradu.

Sedmadvacetiletý Staněk v hale závodil jen 19. ledna v Jablonci. Tehdejší výkon 21,16 metru ho stále řadí na druhé místo letošních evropských tabulek. Pak si při kompenzačním cvičení, když házel levou rukou, poranil sval na levé straně a přibližně měsíc nesměl házet.

Přišel kvůli tomu o mítink Czech Indoor Gala v Ostravě i o republikový šampionát, ale teď už hází bez bolesti. "Házel jsem asi šestkrát na tréninku do té doby, co jsem to dostal povolené. Musel jsem se tedy ze začátku podívat na nějaká videa, jak jsem házel loni, aby to bylo takové, aby to šlo pěkně dopředu a odletělo to. Celkem se to povedlo, takže jsem spokojený," vykládal na letišti novinářům.

Pouze při pokusech z místa se ještě šetří. "Tam se to natahuje a zase se ten sval jakoby smršťuje. Takže tam to chodím jenom na rozcvičení prstů. Ale z místa je to jedno, to se nezávodí," popisoval bronzový medailista z loňského halového mistrovství světa.

O cíli v Glasgow mluví opatrně. "Ambice se říkají až po kvalifikaci, takže já to nebudu nějak měnit. Hlavní je postoupit z té kvalifikace a pak ve finále už od prvního naplno. Forma je dobrá, koule lítá, takže uvidíme," řekl.

Není nervózní z toho, že tentokrát v hale neabsolvoval tolik startů. Naopak si myslím, že by to při vrcholu halové sezony mohla být jeho výhoda. "Že to je právě v tom, že se na to těším, až prodám tu dřinu, co jsem absolvoval," vysvětlil. Sledoval soupeře, jak objíždějí nejrůznější halové mítinky. "Určitě by mi to nějaké síly ubralo a nemohl bych asi tak kvalitně natrénovat," doplnil.

Tentokrát nebyl v přípravě tolik omezený jako při některých dřívějších zraněních, kdy ho trápil třeba prsní sval nebo tříslo. "Tohle zranění nebylo až tak vážné. Vadilo mi to jenom při házení, takže jsem mohl dělat úplně všechno a tím líp připravit to tělo. Různá jiná zranění, která jsem měl, mě limitovala v mnohem víc věcech. Teď to bylo jenom to házení. Pak jsem se do toho vrátil a po pár trénincích jsem se chytil," doplnil.

Koulaři celou soutěž absolvují v pátek. Kvalifikace je na programu ve 12:30 SEČ, finále od 21:35 SEČ.