Hejnová s Vondrovou si na ME družstev prohodí disciplíny

Zuzana Hejnová a Lada Vondrová si na mistrovství Evropy atletických družstev prohodí disciplíny, ani jedna nepoběží svou hlavní. Dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Hejnová bude v polské Bydhošti bojovat o body pro český tým na hladké čtvrtce, devatenáctiletá Vondrová se naopak pokusí na překážkách zaútočit na limit pro mistrovství světa v Dauhá. Ten už má díky času 51,71 z republikového šampionátu splněný na hladké čtvrtce.

Hejnová letos vybojovala čtyři medailová umístění v Diamantové lize, ale v dlouhé sezoně si od překážek chtěla odpočinout. "Pro tenhle závod jsme s trenérkou zvolily 400 metrů hladkých místo překážek, ačkoliv si myslím, že na překážkách bych bojovala o vítězství, což na hladké čtvrtce určitě nebudu," uvedla svěřenkyně Dany Jandové.

Hladkou čtvrtku běžela na konci července na republikovém šampionátu v Brně, kde skončila za Vondrovou druhá v čase 52,44. V Bydhošti bude muset v pátečním rozběhu tvrdě bojovat o postup do finále. "Konkurence na hladké čtvrtce je tam velká. Ale hodí se nám to do tréninku, do závodního plánu a já jsem ráda, že mi to bylo umožněno," doplnila Hejnová.

Vondrová v červenci v Gävle získala na hladké čtvrtce stříbro na mistrovství Evropy do 23 let a je i českou šampionkou, ale změnu disciplíny přivítala. "Zuzka chtěla běžet hladkou, že už má překážek dost, a mně se to docela hodilo. Zkusím ještě ten limit do Dauhá na překážkách," řekla.

K překážkám se letos vrátila po delší době a posunula si osobní rekord na 56,78. Svazový požadavek pro účast na světovém šampionátu je 56,50, jistotu startu dává splnění limitu IAAF 56,00. Vondrová si věří i na ten lepší čas. "Myslím, že šance určitě je, ale musí to vyjít, překážky jsou zrádné, já to moc neumím. Nemám je moc naběhané. Ještě to neumím ani tolik na druhou nohu, takže je to závod od závodu. Nevím ani jak nakládat s větrem, když fouká proti nebo do zad," přiznala česká atletická naděje.

Do budoucna by preferovala hladkou čtvrtku, ale uvědomuje si, že na překážkách je jednodušší se ve světové konkurenci prosadit. "I ten olympijský limit je pro mě určitě blíž na překážky, i když těch 51,71 mě přiblížilo," poznamenala. Limit pro účast v Tokiu na 400 metrů překážek je 55,40, hladkou čtvrtku je potřeba zaběhnout za 51,35.

Soutěž družstev si Vondrová letos vyzkoušela na Evropských hrách v Minsku, na premiéru v superlize mistrovství Evropy se těší. "Přinese to do té atletiky aspoň trochu té týmové soutěže. V Minsku to bylo taky týmový a bylo to super," řekla.

Svěřenkyně Jaroslava Jóna prožívá průlomovou sezonu. "Já jsem z toho pořád taková zmatená. Moc nevím, jak se chovat, když jsem se dostala mezi tu světovou atletiku. Jsem za to hrozně ráda. Doufám, že nepřijde zranění a půjde to všechno dobře dál," pochvalovala si.

Zatím má pořád energie dost. "Naplňují mě ty výsledky, tak doufám, že to vydrží," řekla. Pokud by splnila pro mistrovství světa limit i na překážkách, asi by stejně jako na šampionátu do 23 let zkusila obě disciplíny. "Já jsem nekoukala na ten časák, jestli je to vůbec možné. Já tam stejně nebudu mít moc velké ambice, tak bych si mohla dát rozběhy dva, kdyby to šlo," dodala Vondrová.